Опасные симптомы: какие новообразования на коже могут сигнализировать о раке

Но самое страшное, что, если не удалять кондиломы, они продолжат расти. «Кондиломы растут и постепенно срастаются в одну большую бородавку. Они представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются», — написала Елена Смирнова в своей публикации, добавив, что самостоятельно удалять новообразования ни в коем случае нельзя, так как это может привести к обратному желаемому эффекту, в частности, перерождению бородавки в злокачественную опухоль. Главный метод лечение кондилом – лазерное иссчечение, которое проводится врачом после диагностики и постановки диагноза. Срок восстановления после процедуры зависит от того, насколько был запущен процесс. «Лазерное иссечение проводится под местной анестезией — если кондиломы единичные, длится менее получаса. Метод считается самым стерильным, так как хирург не касается нароста ни руками, ни инструментами. Время восстановления зависит от распространенности процесса, чем их меньше — тем быстрее», – пояснила врач-онколог.

Фото: depositphotos

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