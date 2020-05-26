Вирус папилломы человека: симптомы, признаки и опасные последствия заболевания
Что такое ВПЧ?
Стоит отметить, что вирусы – это блуждающие гены, они обладают своеобразным интеллектом. Академик Казначеев в свое время говорил, что через тело человека в течение его жизни проходит около двух тонн вирусно-бактериально-гриппковой «живой массы». Все эти процессы, безусловно, влияют на работу генов.
Инфекция, вызываемая вирусом папилломы человека (ВПЧ), выявляется как минимум раз в жизни у большинства сексуально активных людей. Наиболее высокая распространенность наблюдается у женщин в возрасте от 20 до 24 лет и мужчин от 25 до 29 лет. К числу причин, влияющих на распространение ВПЧ, относятся социально-экономические, поведенческие и медико-гигиенические факторы.
Как проявляется ВПЧ
ВПЧ (семейство Papillomaviridae) вызывает поражение кожи и слизистой оболочки человека. При этом их иммунный барьер неполноценным, что в конечном итоге приводит к усилению воспалительного процесса. Другими словами, попадая в организм, вирус вызывает не контролируемый иммунной системой рост неполноценных клеток, что наглядно проявляется в виде папиллом, бородавок, кандилом на коже. Еще один «очаг» проявления этого вируса – матка. Этот орган – своего рода «выхлопная труба» в организме, поскольку служит прямым показателем существующих в организме проблем (если таковые есть, процесс зачатия невозможен или затруднен). Вирус папилломы человека влияет на слизистую матки и может вызвать онкологию.
Виды ВПЧ
Вирус папилломы человека можно разделить на две категории — низкого онкогенного риска и высокого онкогенного риска. В большинстве случаев с инфекцией, вызываемой ВПЧ низкого риска (1, 2, 3 и 4 типов), организм справляется самостоятельно за счет крепкого иммунитета. В редких случаях этот вид инфекции вызывает появление бородавок, доброкачественных папиллом, предраковых поражений и даже рака. В свою очередь, ВПЧ 16 и 18 типов считаются биологическими канцерогенами для рака шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, ануса и ротоглотки. В зависимости от проявлений ВПЧ-инфекции на гениталиях выделяют латентную, субклиническую и клиническую формы.
- Латентная форма ВПЧ-инфекции, несмотря на наличие ДНК вируса, не сопровождается морфологическими изменениями в пораженной ткани. Определить бессимптомное наличие этого вида инфекции можно с помощью молекулярно-биологических методов, для чего необходимо постоянное наблюдение за состоянием эпителия шейки матки, влагалища и вульвы. При данной форме специфическое лечение не требуется.
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Субклинические формы ВПЧ-инфекции (которые протекают, как правило, бессимптомно) можно определить при кольпоскопии и цитологическом или гистологическом исследовании. Большая часть плоских кондилом влагалища остается бессимптомной, но часто они могут быть причиной зуда, выделений из влагалища или мажущих выделений после полового акта.
Клиническая форма инфекции, с которой наиболее часто приходится сталкиваться врачам, проявляется в основном в виде бородавок и папиллярных образований, возникающих, как правило, в местах, которые травмируются при половых контактах. Их появление и дальнейшие рецидивы связаны с ослаблением общего и местного иммунитета. Важный нюанс заключается в том, что от момента заражения до появления бородавок может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Среднее время между инфицированием и их появлением составляет 11-12 месяцев у мужчин и до полугода – у молодых женщин.
Рак шейки матки – насколько опасен?
Чтобы понять, насколько это заболевание распространено и опасно, достаточно изучить цифры. Ежегодно в мире регистрируется около 530 тысяч случаев заболевания раком шейки матки (РШМ) – он находится на четвертом месте в мире по распространенности онкологических заболеваний у женщин. В России частота еще выше – РШМ занимает второе место по заболеваемости у женщин в возрасте до 45 лет. Если рассматривать структуру смертности у женщин до 45 лет, смерть от рака шейки матки находится на первом месте.
Как можно заразиться ВПЧ?
Наиболее частый путь заражения – вагинальные и оральные сексуальные контакты, в том числе без проникновения. Даже однократный контакт с вероятностью 80% приводит к заражению. Также возможно заразиться при оральном сексуальном контакте. Ребенок может получить вирус от матери во время родов.
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Наиболее подвержены риску заразиться девушки, не достигшие половой зрелости. Специфика вируса такова, что большинство мужчин и женщин инфицируются в начале половой жизни, а некоторые инфицируются неоднократно.
Всегда ли заражение равно заболеванию?
В группе людей до 30 лет 90% случаев заражение заканчивается самостоятельным излечением. Оставшиеся 10% переходят в хроническую стадию, которая может далее перейти в рак шейки матки. Процесс этот очень растянут во времени: от момента инфицирования до развития онкологии проходит 5-20 лет. И рак не возникает «вдруг», ему предшествуют предраковые заболевания. Таким образом, при внимательном отношении к своему здоровью болезнь можно предупредить или выявить на ранних стадиях.
Рак шейки матки на первых стадиях может никак не проявляться симптоматически. Поэтому очень важно регулярно посещать гинеколога и проводить все рекомендованные обследования. Крайне внимательно каждая женщина должна отнестись к кровянистым выделениям, выделениям с неприятным запахом, болям внизу живота.
Как диагностируется ВПЧ и РШМ?
Система диагностики сегодня очень развита и позволяет достичь высокой точности на ранних стадиях. Прежде всего используются скрининговые тесты, включающие цитологическое обследование шейки матки, тесты на ВПЧ высокого онкогенного риска, расширенная кольпоскопия.
Минздрав РФ рекомендует ежегодный скрининг шейки матки всем женщинам от 21 года до 69 лет. Цитологическое исследование женщинам от 21 года до 29 лет проводят раз в 3 года, а с 30 до 69 лет – раз в 5 лет. ВПЧ-тестирование проводят по назначению врача, исходя из результатов мазков.
Профилактика и лечение ВПЧ
Любую болезнь лучше предотвратить, чем лечить – и в случае с ВПЧ у врачей и пациентов для этого есть все возможности. В качестве первичной профилактики сегодня можно рекомендовать вакцинацию. О важности этой прививки говорит как минимум тот факт, что во многих странах она включена в национальный календарь прививок. Причем делают ее всем детям – как девочкам, так и мальчикам. И уже накоплен опыт такой вакцинации, есть данные об эффективности. В частности, министр здравоохранения Австралии сообщил, что к 2020 году Австралия станет первой страной в мире с нулевыми показателями рака шейки матки, именно благодаря массовой вакцинации с 2007 года.
Как и другие вирусы, ВПЧ можно убрать с помощью различных иммуностимулирующих продуктов, таких как молозиво, кошачий коготь, жир печени акулы, а также стимулировать организм различными микроэлементами – кальций, магний, йод, цинк, селен, железо. Эти микроэлементы усиливают иммунитет и благоприятно влияют на защиту организма от ВПЧ. Существует утверждение, что при возникновении ВПЧ в организме образуется матричная зона (первая папиллома, возникшая под действием вируса), и если ее прижечь и удалить, и вероятность появления новых заметно снижается. При рецидивирующем течении заболевания рекомендуется применение системных иммуномодулирующих средств, в частности интерферонов.
Фото: depositphotos
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