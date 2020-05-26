Вирус папилломы человека: симптомы, признаки и опасные последствия заболевания

Что такое ВПЧ?

Стоит отметить, что вирусы – это блуждающие гены, они обладают своеобразным интеллектом. Академик Казначеев в свое время говорил, что через тело человека в течение его жизни проходит около двух тонн вирусно-бактериально-гриппковой «живой массы». Все эти процессы, безусловно, влияют на работу генов.

Инфекция, вызываемая вирусом папилломы человека (ВПЧ), выявляется как минимум раз в жизни у большинства сексуально активных людей. Наиболее высокая распространенность наблюдается у женщин в возрасте от 20 до 24 лет и мужчин от 25 до 29 лет. К числу причин, влияющих на распространение ВПЧ, относятся социально-экономические, поведенческие и медико-гигиенические факторы.

Как проявляется ВПЧ

ВПЧ (семейство Papillomaviridae) вызывает поражение кожи и слизистой оболочки человека. При этом их иммунный барьер неполноценным, что в конечном итоге приводит к усилению воспалительного процесса. Другими словами, попадая в организм, вирус вызывает не контролируемый иммунной системой рост неполноценных клеток, что наглядно проявляется в виде папиллом, бородавок, кандилом на коже. Еще один «очаг» проявления этого вируса – матка. Этот орган – своего рода «выхлопная труба» в организме, поскольку служит прямым показателем существующих в организме проблем (если таковые есть, процесс зачатия невозможен или затруднен). Вирус папилломы человека влияет на слизистую матки и может вызвать онкологию.

Виды ВПЧ

Вирус папилломы человека можно разделить на две категории — низкого онкогенного риска и высокого онкогенного риска. В большинстве случаев с инфекцией, вызываемой ВПЧ низкого риска (1, 2, 3 и 4 типов), организм справляется самостоятельно за счет крепкого иммунитета. В редких случаях этот вид инфекции вызывает появление бородавок, доброкачественных папиллом, предраковых поражений и даже рака. В свою очередь, ВПЧ 16 и 18 типов считаются биологическими канцерогенами для рака шейки матки, вульвы, влагалища, полового члена, ануса и ротоглотки. В зависимости от проявлений ВПЧ-инфекции на гениталиях выделяют латентную, субклиническую и клиническую формы.