Минздрав РФ подготовил расширенный список медицинских показаний для прерывания беременности
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, в списке причин для искусственного прерывания беременности по состоянию здоровья значатся краснуха до 20 недели срока, туберкулез в активной фазе, вирус иммунодефицита на IV стадии (ВИЧ), почечная недостаточность, воспалительные болезни центральной нервной системы, психические расстройства, включая шизофрению, прием некоторых видов лекарств.
Также в качестве показания для проведения аборта Минздрав выделил физическую незрелость будущей матери, которая определяется возрастом до 15 лет, и отсутствие конечностей. Однако в документе подчеркивается, что решение по каждому конкретному случаю принимается в индивидуальном порядке – на консилиуме врачей, во время проведения которого учитываются все нюансы ситуации (форма, степень, фаза и стадия заболевания).
Фото: pexels
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