Минздрав РФ подготовил расширенный список медицинских показаний для прерывания беременности

Также в качестве показания для проведения аборта Минздрав выделил физическую незрелость будущей матери, которая определяется возрастом до 15 лет, и отсутствие конечностей. Однако в документе подчеркивается, что решение по каждому конкретному случаю принимается в индивидуальном порядке – на консилиуме врачей, во время проведения которого учитываются все нюансы ситуации (форма, степень, фаза и стадия заболевания).

Фото: pexels

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!