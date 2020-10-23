Огромная пиявка больше года жила в голове у пятилетнего мальчика
Как уточнили специалисты, паразит попал в тело ребенка с загрязненной водой. Медики удалили кровососущего червя во время операции.
Revolting moment surgeon pulls out a wiggling leech from a 5-year-old boy https://t.co/lydeb0FeH4— Daily Mail Online (@MailOnline) October 23, 2020
Родители малыша объяснили, что сын часто жаловался на проблемы с дыханием и боли в горле. Они пытались самостоятельно вылечить ребенка, но не добились результатов и обратились в Народную больницу округа Шуанцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая. При осмотре 16 октября специалисты были шокированы: в трахее мальчика обитал большой червь. Хирург захватил пиявку специальной трубкой, резать пациента не пришлось. Паразит в длину оказался с ладонь взрослого человека.
На видео, выложенном в китайских социальных сетях, можно увидеть живую пиявку, вытащенную хирургом из горла пятилетнего мальчика. «Мы думаем, что проблемы с дыханием у ребенка были вызваны пиявкой, — сказал хирург, держа в руках извивающегося червя. — Скорее всего, у него есть привычка пить нечистую воду». Медик предупредил семьи, особенно проживающие в сельской местности, об опасности употребления грязной воды.
Ранее шестилетний мальчик в США Джозайя Макинтайр погиб от заражения опасной бактерией, которая съела его мозг. Инцидент произошел в американском городе Хьюстон, штат Техас. Ребенок заразился опасной бактерией, когда играл недалеко от разбрызгивателя для полива газона в доме его семьи в пригороде Хьюстона.
Фото и видео: YouTube / Life.ru, pexels.com
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