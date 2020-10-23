Огромная пиявка больше года жила в голове у пятилетнего мальчика

Родители малыша объяснили, что сын часто жаловался на проблемы с дыханием и боли в горле. Они пытались самостоятельно вылечить ребенка, но не добились результатов и обратились в Народную больницу округа Шуанцзян в провинции Юньнань на юго-западе Китая. При осмотре 16 октября специалисты были шокированы: в трахее мальчика обитал большой червь. Хирург захватил пиявку специальной трубкой, резать пациента не пришлось. Паразит в длину оказался с ладонь взрослого человека.