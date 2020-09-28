Шестилетний мальчик умер от редкой амебы, поедающей мозг

8 сентября малыш умер от редкой амебы, поедающей мозг. После смерти мальчика бактерию нашли в пресной воде, реках и озерах, недалеко от Хьюстона. Власти попросили жителей воздержаться от употребления воды, использовать ее можно только для смыва в унитазе. Известно, что инфекция развивается в организме при вдыхании капель зараженной воды через нос. Амеба попадает в мозг и вызывает болезнь, которая в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Люди могут заразиться, плавая в загрязненной пресной воде, в редких случаях инфекцию можно подхватить в недостаточно хлорированном бассейне или в подогретой и загрязненной водопроводной воде.