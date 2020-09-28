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Шестилетний мальчик умер от редкой амебы, поедающей мозг

Шестилетний мальчик в США Джозайя Макинтайр погиб от заражения опасной бактерией, которая съела его мозг, пишет The Mirror.

Инцидент произошел в американском городе Хьюстон, штат Техас. Ребенок заразился опасной бактерией, когда играл недалеко от разбрызгивателя для полива газона в доме его семьи в пригороде Хьюстона. Внезапно ему стало плохо.

Обследовавшие мальчика после госпитализации врачи остались в шоке. Выяснилось, что ребенок подхватил бактерию, известную как первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ). Болезнь вызывает микроскопическая амеба Naegleria fowleri.

8 сентября малыш умер от редкой амебы, поедающей мозг. После смерти мальчика бактерию нашли в пресной воде, реках и озерах, недалеко от Хьюстона. Власти попросили жителей воздержаться от употребления воды, использовать ее можно только для смыва в унитазе. Известно, что инфекция развивается в организме при вдыхании капель зараженной воды через нос. Амеба попадает в мозг и вызывает болезнь, которая в большинстве случаев приводит к летальному исходу. Люди могут заразиться, плавая в загрязненной пресной воде, в редких случаях инфекцию можно подхватить в недостаточно хлорированном бассейне или в подогретой и загрязненной водопроводной воде.

Фото: Global Look Press Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!