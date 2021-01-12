Ограничения из-за коронавируса продлили в Подмосковье

Согласно правилам, студенты подмосковных вузов до 6 февраля будут учиться удаленно. Их социальные карты останутся заблокированными. При этом с 13 января учащимся колледжей вернут льготный проезд.

Кроме того, не будут работать социальные карты жителей Московской области старше 65 лет. Они также не смогут ими воспользоваться до 6 февраля. Часть ограничений были сняты. Так, с 13 января при заселении в подмосковные отели больше не будут просить результаты теста на коронавирус.