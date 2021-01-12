Ограничения из-за коронавируса продлили в Подмосковье
Согласно правилам, студенты подмосковных вузов до 6 февраля будут учиться удаленно. Их социальные карты останутся заблокированными. При этом с 13 января учащимся колледжей вернут льготный проезд.
Кроме того, не будут работать социальные карты жителей Московской области старше 65 лет. Они также не смогут ими воспользоваться до 6 февраля. Часть ограничений были сняты. Так, с 13 января при заселении в подмосковные отели больше не будут просить результаты теста на коронавирус.
При этом термометрия на входе останется обязательной. Измерять температуру тела гостей продолжат в ресторанах и барах.
Напомним, на данный момент Московская область находится на третьем месте среди регионов РФ по заболеваемости коронавирусом. С начала пандемии в субъекте выявлено 169 724 случаев заражения COVID-19. Подмосковье опережают Москва и Петербург, где выявлено 862 214 и 279 039 случаев соответственно.
Ранее ВОЗ предупредила о новых вызовах в 2021 году из-за пандемии коронавируса. Мировое сообщество ждут «новые разновидности COVID-19». Глава организации Тедрос Аданом Гебреисус призвал «быстро делиться с ВОЗ и другими государствами» данными о геномной последовательности выявляемых новых штаммов вируса.
Фото: pixabay.com
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