Очаровательный спрингер-спаниель учит правильно носить маску

Публикуя снимки пса, она надеялась порадовать людей, уставших от ограничений. «Я думаю, причина популярности поста в великолепной, хорошо воспитанной модели - Oукли», - объяснила она. Люди в комментариях задались вопросом, как пес спокойно сидел на фотосъемке. Большинство подписчиков уточнили, что люди действительно неправильно носят средства защиты. Они напомнили, что в среднем жители Великобритании используют одну маску на протяжении девяти дней, что неправильно.

Ранее метис лабрадора из Тайваня по кличке Тимо стал звездой в Сети благодаря умению использовать свою мимику на все 100 процентов. Как считают пользователи, у животного есть суперсила - останавливать взглядом хозяина. Дело в том, что Тимо обладает богатой мимикой и умеет «выражать эмоции» - от грусти до радости. Так, иногда пес превращается в настоящую «собаку-улыбаку», а нередко грустным взглядом может заставить остолбенеть любого человека.