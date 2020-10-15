Очаровательный спрингер-спаниель учит правильно носить маску
Фармацевт Гвар Дэвис-Джонс из Южного Уэльса использовала снимки годовалой собаки друзей, чтобы побудить людей носить маски. Она опубликовала изображения в Facebook. Сначала собака-модель изображена в серии поз с маской на глазах, подбородке и лбу, затем ее сфотографировали с правильным положением повязки на лице – она прикрывает нос и рот. В описании к публикации говорится, что собака - профессиональный тренер, согласившийся продемонстрировать, как носить маски.
@BorisJohnson what do you think of Oakley demonstrating the correct way to wear a mask? pic.twitter.com/Nnh0ilNSOk— glenis (@glenis65238939) October 8, 2020
По словам девушки, Оукли стал очень популярным, пост набрал около 10 тысяч репостов. «Мы все знаем, что есть угроза второй волны пандемии коронавируса, поэтому я пытаюсь найти что-нибудь, что может вызвать улыбку на лицах моих пациентов. Я стараюсь делиться полезной информацией о лекарствах и здоровье», - уточнила Дэвис-Джонс.
Публикуя снимки пса, она надеялась порадовать людей, уставших от ограничений. «Я думаю, причина популярности поста в великолепной, хорошо воспитанной модели - Oукли», - объяснила она. Люди в комментариях задались вопросом, как пес спокойно сидел на фотосъемке. Большинство подписчиков уточнили, что люди действительно неправильно носят средства защиты. Они напомнили, что в среднем жители Великобритании используют одну маску на протяжении девяти дней, что неправильно.
Ранее метис лабрадора из Тайваня по кличке Тимо стал звездой в Сети благодаря умению использовать свою мимику на все 100 процентов. Как считают пользователи, у животного есть суперсила - останавливать взглядом хозяина. Дело в том, что Тимо обладает богатой мимикой и умеет «выражать эмоции» - от грусти до радости. Так, иногда пес превращается в настоящую «собаку-улыбаку», а нередко грустным взглядом может заставить остолбенеть любого человека.
Фото: Pixabay.com
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