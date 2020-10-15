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Очаровательный спрингер-спаниель учит правильно носить маску

Симпатичный английский спрингер-спаниель по кличке Оукли из Дербишира учит людей правильно носить маски, фотографии животного в индивидуальном средстве защиты стали популярными в Сети, пишет Metro.

Фармацевт Гвар Дэвис-Джонс из Южного Уэльса использовала снимки годовалой собаки друзей, чтобы побудить людей носить маски. Она опубликовала изображения в Facebook. Сначала собака-модель изображена в серии поз с маской на глазах, подбородке и лбу, затем ее сфотографировали с правильным положением повязки на лице – она прикрывает нос и рот. В описании к публикации говорится, что собака - профессиональный тренер, согласившийся продемонстрировать, как носить маски.

По словам девушки, Оукли стал очень популярным, пост набрал около 10 тысяч репостов. «Мы все знаем, что есть угроза второй волны пандемии коронавируса, поэтому я пытаюсь найти что-нибудь, что может вызвать улыбку на лицах моих пациентов. Я стараюсь делиться полезной информацией о лекарствах и здоровье», - уточнила Дэвис-Джонс.

Публикуя снимки пса, она надеялась порадовать людей, уставших от ограничений. «Я думаю, причина популярности поста в великолепной, хорошо воспитанной модели - Oукли», - объяснила она. Люди в комментариях задались вопросом, как пес спокойно сидел на фотосъемке. Большинство подписчиков уточнили, что люди действительно неправильно носят средства защиты. Они напомнили, что в среднем жители Великобритании используют одну маску на протяжении девяти дней, что неправильно.

Ранее метис лабрадора из Тайваня по кличке Тимо стал звездой в Сети благодаря умению использовать свою мимику на все 100 процентов. Как считают пользователи, у животного есть суперсила - останавливать взглядом хозяина. Дело в том, что Тимо обладает богатой мимикой и умеет «выражать эмоции» - от грусти до радости. Так, иногда пес превращается в настоящую «собаку-улыбаку», а нередко грустным взглядом может заставить остолбенеть любого человека.

Фото: Pixabay.com

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