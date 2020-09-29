Собака с богатой мимикой чуть не оставила хозяина без работы

Так произошло и 26 сентября, когда мужчина в очередной раз собрался в офис. Он признался, что Тимо смотрел на него так искренне, что мужчина не мог сойти с места несколько минут. Только спустя некоторое время хозяину удалось уговорить пса пойти в дом, пообещав ему немного вяленого мяса.

В социальной сети у Тимо уже есть свои фанаты, и их почти пять тысяч человек. Поклонники пса наблюдают за его жизнью. Они заметили, что большую часть времени Тимо выглядит счастливым, он обожает проводить время со своими игрушками.