Собака с богатой мимикой чуть не оставила хозяина без работы
Фото: facebook.com/提摩-TEEMO-1706725952895476/
Как считают пользователи, у животного есть суперсила - останавливать взглядом хозяина. Дело в том, что Тимо обладает богатой мимикой и умеет «выражать эмоции» - от грусти до радости.
Так, иногда пес превращается в настоящую «собаку-улыбаку», а нередко грустным взглядом может заставить остолбенеть любого человека.
Именно таким печальным взглядом Тимо провожает хозяина на работу. Стоит собаке взглянуть на своего хозяина, как тот чувствует себя виноватым за то, что ходит на работу.
Так произошло и 26 сентября, когда мужчина в очередной раз собрался в офис. Он признался, что Тимо смотрел на него так искренне, что мужчина не мог сойти с места несколько минут. Только спустя некоторое время хозяину удалось уговорить пса пойти в дом, пообещав ему немного вяленого мяса.
В социальной сети у Тимо уже есть свои фанаты, и их почти пять тысяч человек. Поклонники пса наблюдают за его жизнью. Они заметили, что большую часть времени Тимо выглядит счастливым, он обожает проводить время со своими игрушками.
Фото: Facebook
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