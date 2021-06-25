Обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса введут еще в восьми регионах
Теперь прививку от коронавируса придется сделать сотрудникам еще в 8 регионах по решению Роспотребнадзора. Об этом сообщают «РИА Новости».
«На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации <...> уже введена в 10 субъектах... С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По словам Поповой, такую меру в ведомстве посчитали эффективной. Прививку можно не делать тем, у кого имеются противопоказания.
Кроме того, работодателей в Москве вновь обязали с 28 июня перевести на удаленную работу 30% сотрудников, а также людей старше 65 лет. Соответствующий указ подписал мэр Москвы. Это требование относится к тем, кто не привился от коронавируса.
Помимо обязательной вакцинации для сотрудников определенных сфер, граждан призывают сделать прививки от коронавируса добровольно. Во многих регионах, включая Москву, в ближайшее время будет закрыт доступ в заведения общепита при отсутствии сертификата о прививке или справке о наличии антител.
Это коснется и российских курортов. В Краснодарском крае уже с 1 августа заселение в гостиницы не будет возможно без документов о вакцинации или наличии антител.
Фото: pixabay
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