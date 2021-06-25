Обязательную вакцинацию сотрудников от коронавируса введут еще в восьми регионах

Теперь прививку от коронавируса придется сделать сотрудникам еще в 8 регионах по решению Роспотребнадзора. Об этом сообщают «РИА Новости».

«На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации <...> уже введена в 10 субъектах... С понедельника мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, такую меру в ведомстве посчитали эффективной. Прививку можно не делать тем, у кого имеются противопоказания.