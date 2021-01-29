Невролог назвал опасность приема таблеток при головной боли
По словам специалиста, человек не может спрогнозировать, усилится ли боль или останется такой же. Поэтому, по его словам, надо сразу принять обезболивающее.
Бранд уточнил, что для единичных случаев, когда голова болит редко, можно выпить любой нестероидный противовоспалительный препарат. «Это лучший вариант для разового купирования боли», — подчеркнул он.
Если голова болит часто, нужно обязательно пойти на обследование к врачу. Стоит проконсультироваться со специалистом о том, какой препарат принимать во время приступов. Невролог напомнил, что бесконтрольный прием обезболивающих может сам по себе привести к головной боли. Специалисты называют такой вид нарушения — абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих. «Поэтому лучше не злоупотреблять», — рекомендовал медик.
Как передает радио Sputnik, частым приемом лекарств следует считать показатель более 15 дней в месяц или трех дней подряд.
Ранее врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов рассказал, при каких видах головной боли нужно немедленно обращаться к врачу. Так, если она возникает резко и без причины и при этом сопровождается потливостью, покраснением глаз и затруднением дыхания, обязательно измерьте давление — это может быть признаком начинающегося гипертонического криза. Если не купировать его, он может закончиться инсультом или инфарктом.
Фото: pexels.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!