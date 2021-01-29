Невролог назвал опасность приема таблеток при головной боли

Если голова болит часто, нужно обязательно пойти на обследование к врачу. Стоит проконсультироваться со специалистом о том, какой препарат принимать во время приступов. Невролог напомнил, что бесконтрольный прием обезболивающих может сам по себе привести к головной боли. Специалисты называют такой вид нарушения — абузусная головная боль, или боль, ассоциированная с неправильным приемом обезболивающих. «Поэтому лучше не злоупотреблять», — рекомендовал медик.

Как передает радио Sputnik, частым приемом лекарств следует считать показатель более 15 дней в месяц или трех дней подряд.

Ранее врач-невролог, остеопат Александр Евдокимов рассказал, при каких видах головной боли нужно немедленно обращаться к врачу. Так, если она возникает резко и без причины и при этом сопровождается потливостью, покраснением глаз и затруднением дыхания, обязательно измерьте давление — это может быть признаком начинающегося гипертонического криза. Если не купировать его, он может закончиться инсультом или инфарктом.