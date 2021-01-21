При каких видах головной боли нужно немедленно обращаться к врачу

Однако есть и более опасные виды головной боли. Так, если она возникает резко и без причины и при этом сопровождается потливостью, покраснением глаз и затруднением дыхания, обязательно измерьте давление – это может быть признак начинающегося гипертонического криза. Если не купировать его, он может закончиться инсультом или инфарктом. Еще более опасными могут быть затяжные головные боли и лекарства не очень помогают. «Если в течение месяца каждый день болит голова, это может быть признаком того, что что-то изменилось в кровотоке головного мозга. Одна из причин — онкология», — предупредил Евдокимов. Промедление в таких случаях просто непозволительно.

Если боли в голове фокусируются в пазухах носа и усиливаются при наклоне головы, это может говорить о появлении гайморита или синусита. А если неприятные ощущения носят интенсивный характер, они могут быть признаком воспаления троичного нерва или кластерной головной боли (неврологической патологии, которая очень быстро становится хронической). Во всех этих случаях обязательно стоит обратиться к врачу.

Фото: depositphotos

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