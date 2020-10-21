Невеста сделала липосакцию перед свадьбой, желая похудеть, и умерла
Фото: Facebook / Coco Siew
23-летняя девушка хотела перед торжественным событием похудеть и привести себя в форму. Больше всего ей не нравился жир на руках. Она отыскала в интернете салон красоты в городе Черас, штат Селангор. Недолго думая, девушка решилась на процедуру липосакции и записалась к врачу.
Bride-to-be dies during liposuction procedure https://t.co/LDGZseR1tF— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) October 19, 2020
Пациентка заплатила клинике 2,5 тысячи ринггитов (около 47 тысяч рублей). Операцию малазийке сделали 17 октября под анестезией. Спустя полчаса пациентка почувствовала недомогание, а еще через час у нее остановилось сердце. Невесту экстренно госпитализировали, но реанимировать ее не удалось.
На допросе руководитель косметического салона рассказал, что у клиники не было лицензии на проведение подобных медицинских манипуляций, она имела право только на оказание обычных косметических процедур. Владельцев салона красоты задержали. Полиция выясняет детали смерти пациентки, а также проверяет деятельность медиков.
«Мы все еще устанавливаем причину смерти», — заявил на пресс-конференции в штаб-квартире полиции Сентул начальник полиции Куала-Лумпура Сайфул Азли Камаруддин. По сообщениям местных СМИ, аналогичная процедура была проведена как минимум десяти клиентам. Как рассказали родственники девушки, она вела здоровый образ жизни и заботилась о своей внешности. В 2014 году девушка заняла первое место на азиатском конкурсе моделей.
Ранее жительница подмосковного Егорьевска умерла после пластической операции в частной клинике. Девушка находилась в декретном отпуске со вторым ребенком. После родов она никак не могла вернуть прежнюю фигуру и решила попробовать методы пластической хирургии. После операции пациентка осталась в стационаре на ночь, врачи наблюдали за ее состоянием. На следующий день состояние резко ухудшилось, приборы показали нарушение сердечного ритма. Вскоре она скончалась.
Фото: pexels.com, Facebook / Coco Siew
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