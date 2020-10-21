Невеста сделала липосакцию перед свадьбой, желая похудеть, и умерла

На допросе руководитель косметического салона рассказал, что у клиники не было лицензии на проведение подобных медицинских манипуляций, она имела право только на оказание обычных косметических процедур. Владельцев салона красоты задержали. Полиция выясняет детали смерти пациентки, а также проверяет деятельность медиков.

«Мы все еще устанавливаем причину смерти», — заявил на пресс-конференции в штаб-квартире полиции Сентул начальник полиции Куала-Лумпура Сайфул Азли Камаруддин. По сообщениям местных СМИ, аналогичная процедура была проведена как минимум десяти клиентам. Как рассказали родственники девушки, она вела здоровый образ жизни и заботилась о своей внешности. В 2014 году девушка заняла первое место на азиатском конкурсе моделей.

Ранее жительница подмосковного Егорьевска умерла после пластической операции в частной клинике. Девушка находилась в декретном отпуске со вторым ребенком. После родов она никак не могла вернуть прежнюю фигуру и решила попробовать методы пластической хирургии. После операции пациентка осталась в стационаре на ночь, врачи наблюдали за ее состоянием. На следующий день состояние резко ухудшилось, приборы показали нарушение сердечного ритма. Вскоре она скончалась.