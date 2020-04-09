Несмотря на желание, женщина годами не занималась сексом из-за редкого заболевания

Лиор Шварц из США годами страдала от патологии. Девушка ежедневно испытывала возбуждение и хотела заниматься сексом, но не могла. Ей попросту было больно. В состоянии стресса возбуждение становилось еще более явным, но и болевые ощущения тоже. Таким образом девушка месяцами не решалась на интимную близость. Лиор захотела избавиться от патологии, когда встретила будущего мужа. Парень, к слову, с пониманием отнесся к страданиям возлюбленной и был готов ждать, сколько понадобится.

Нужно сказать, что американка годами мучилась, но к врачам не обращалась. Доктора же определили проблему девушки, диагностировав у нее женскую разновидность приапизма. С этим расстройством сталкиваются также мужчины: испытывая эрекцию, они чувствуют боль во время полового акта. Карту пациентки в данном случае также дополнял хронический цистит, способный доставлять существенный дискомфорт.

Лечение заняло годы. И включало в себя физиотерапию и инъекции ботокса в половой нерв. Спустя время Лиор и ее бойфренд поженились. Пара занимается сексом, но девушка все еще продолжает лечение. Шварц решила поделиться своей историей, чтобы другие женщины поняли: с ними все нормально и заболевание поддается лечению, пишет издание Unilad.

Ранее мы писали о женщине, которая на протяжении 12 лет не могла заниматься сексом с мужем из-за острой боли. Брак в итоге распался, но девушка смогла побороть вагинизм и встретила другого мужчину.