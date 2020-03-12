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Женщина 12 лет не занималась сексом с мужем из-за редкой патологии

В итоге семейная история закончилась разводом.

Кендра Блэр вышла замуж в 19 лет, мечтая стать матерью. Однако мечтам не суждено было исполниться. Девушка не могла заниматься с мужем сексом из-за спазматических болей и мыслей о том, что делает что-то нехорошее. Ныне 39-летняя Блэр связывает это с религиозным воспитанием. По ее словам, в семье о сексе никогда не говорили. Конечно, супруги предпринимали попытки заняться любовью, но безуспешно. Еще одна деталь: Кендра вышла замуж девственницей.

По советам подруг и мужа она поделилась проблемой с гинекологом, но отказалась от назначенного ей обследования. Блэр по-прежнему не могла расслабиться в постели, мысли о близости внушали ей почти панический страх, пишет Daily Mail. Кроме того, ей казалось, что все знающие о проблеме, включая врача, посмеиваются над ней.

Когда отчуждение между супругами стало нарастать, девушка заставила себя пойти к другому доктору. Тот поставил диагноз вагинизм. Дисфункция, при которой женщина испытывает сильную боль во время вагинального проникновения. Сексологи считают, что в большинстве случаев это психологическая проблема.

Как вспоминает Блэр, они не занимались с мужем сексом 12 лет - все те годы, что продлился их брак. Увы, в какой-то момент скандалы на фоне отсутствия близости участились, и они решили развестись.

Спустя время Кендра предприняла попытку устроить личную жизнь, воспользовавшись сайтом знакомств. От нового бойфренда она не стала скрывать свою проблему, а также желание родить ребенка. По ее словам, она встретила по-настоящему чуткого человека, который помог преодолеть все ее комплексы и страхи. Пара надеется, что в ближайшее время они смогут стать родителями.

Фото: Pixabay.com

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