«Не жилец»: стало известно, в каком случае грипп смертельно опасен для человека

Осенне-зимний период — самое время для гриппа и простуды. После того, как весь мир столкнулся с коронавирусом, даже сезонные заболевания вызывают мысли о летальном исходе. В эксклюзивном интервью для портала “Ura.ru” вирусолог Павел Волчков рассказал, в каком случае грипп становится смертельно опасным для человека.

По мнению эксперта, летальный исход неминуем в том случае, если вирус гриппа поразил ЦНС. При этом, чтобы до нее добраться, инфекция должна пройти долгий путь от верхних дыхательных путей до системного поражения тканей.

«Нервная система — последний орган, который будет поражен. Чтобы вирус преодолел гематоэнцефалический барьер, нужно иметь очень тяжелую инфекцию. Если до туда она дошла, значит, — человеку совсем плохо, и он, скорее всего, не жилец», — резюмировал специалист.

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