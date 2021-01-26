Названы способы борьбы с сонливостью теплой зимой
По ее словам, это негативно сказывается на работоспособности. Медик добавила, что бороться с сонливостью помогут несколько нехитрых советов. Прежде всего, надо чаще гулять на свежем воздухе и заниматься умеренной физической нагрузкой.
К примеру, с утра полезно делать зарядку или потанцевать 3-5 минут под любимую музыку. Как передает «Москва 24», на сонливость сильно влияют отсутствие свежего воздуха, сидячий образ жизни. Кроме того, спать хочется от низкой физической активности и неправильного отдыха. Чем старше человек становится, тем более ярко реагирует на изменения погоды.
Ранее эксперт по сну Оливия Ареццоло поделилась советом, который позволит получать дополнительный час сна каждую ночь. Специалист рассказала о своих десяти правилах отдыха, чтобы избавиться от бессонницы и чувствовать всегда себя бодрым и полным сил.
Во время самоизоляции из-за коронавируса многих начали беспокоить проблемы со сном, добавила эксперт. Чтобы улучшить качество сна на длительный период Ареццоло советует прежде всего позаботиться о питании, чтобы организму хватало полезных минералов и витаминов. Оливия поделилась своим советом номер один - убедиться, что вы получаете много омега-3.
Фото: pixabay.com
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