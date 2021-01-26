Названы способы борьбы с сонливостью теплой зимой

По ее словам, это негативно сказывается на работоспособности. Медик добавила, что бороться с сонливостью помогут несколько нехитрых советов. Прежде всего, надо чаще гулять на свежем воздухе и заниматься умеренной физической нагрузкой.

К примеру, с утра полезно делать зарядку или потанцевать 3-5 минут под любимую музыку. Как передает «Москва 24», на сонливость сильно влияют отсутствие свежего воздуха, сидячий образ жизни. Кроме того, спать хочется от низкой физической активности и неправильного отдыха. Чем старше человек становится, тем более ярко реагирует на изменения погоды.