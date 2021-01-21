Найден трюк, позволяющий получать дополнительный час сна каждую ночь
Фото: instagram.com/oliviaarezzolo
Специалист рассказала о своих десяти правилах отдыха, чтобы избавиться от бессонницы и чувствовать всегда себя бодрым и полным сил. Во время самоизоляции из-за коронавируса многих начали беспокоить проблемы со сном, добавила эксперт. Чтобы улучшить качество сна на длительный период Ареццоло советует, прежде всего, позаботиться о питании, чтобы организму хватало полезных минералов и витаминов. В видео, опубликованном в Instagram, Оливия поделилась своим советом номер один - убедиться, что вы получаете много омега-3.
«Недавнее исследование показало, что прием омега-3 без каких-либо других изменений в графике может помочь человеку поспать еще один час. Дефицит омега может способствовать дефициту мелатонина, гормона сонливости. Мелатонин - гормон, который заставляет вас спать», - подчеркнула она.
Для того, чтобы получить омега-3, достаточно включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, такие как лосось и тунец, а льняные семена и грецкие орехи. Этот полезный элемент также содержится в растительных маслах, таких как соевое масло, и обогащенных продуктах, включая некоторые соки и йогурты.
Кроме того, вот несколько советов, которые помогут нормализовать сон. Не используйте электронные устройства, излучающие синий свет, за два часа до сна. Сделайте спальню «убежищем» и не берите с собой телефоны и другие устройства. Установите будильник на время сна на телефоне и не трогайте его после этого. Примите ванну или душ примерно за час до того, как лечь в кровать, чтобы расслабиться. Пейте ромашковый чай по вечерам, чтобы успокоиться. Нанесите лаванду на подушку или расставьте букетики по комнате. Начните принимать добавки магния, чтобы расслабить мышцы. Подумайте о вещах, за которые вы благодарны, когда пытаетесь заснуть. Можно практиковать медитацию. Дышите глубже.
«Знайте, что синий свет, спектр света, подавляющий мелатонин и способствующий нарушению сна, исходит от потолочных светильников вашей ванной комнаты, а также спальни и вашего телефона», - напомнила эксперт.
Фото: Instagram/@oliviaarezzolo
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