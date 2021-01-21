Найден трюк, позволяющий получать дополнительный час сна каждую ночь

«Недавнее исследование показало, что прием омега-3 без каких-либо других изменений в графике может помочь человеку поспать еще один час. Дефицит омега может способствовать дефициту мелатонина, гормона сонливости. Мелатонин - гормон, который заставляет вас спать», - подчеркнула она.

Для того, чтобы получить омега-3, достаточно включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, такие как лосось и тунец, а льняные семена и грецкие орехи. Этот полезный элемент также содержится в растительных маслах, таких как соевое масло, и обогащенных продуктах, включая некоторые соки и йогурты.