Названы симптомы, которые появляются у женщин за месяц до инфаркта

Как известно, организм человека устроен так, что он заранее подаёт сигналы о приближающейся угрозе для жизни. Организация Harvard Health провела исследования с участием женщин, переживших инфаркт. На основе полученных данных удалось установить симптомы, предупреждающие о близости серьезного заболевания.

Самые распространённые признаки приближающегося инфаркта – усталость и проблемы со сном. Также многие женщины жаловались на одышку. Кроме того, у них было обильное потоотделение, сильное головокружение и тошнота.

К слову, многие из нас ошибочно считают боль в груди предвестником инфаркта. С подобным симптомом столкнулась лишь треть опрошенных.

Чтобы избежать проблем с сердцем, врачи советуют сбалансированно питаться, следить за своим весом и отказаться от вредных привычек. Помните, что ваше здоровье зависит от вас и вашего образа жизни!

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