Названы самые подорожавшие за год пандемии услуги в России

Выяснилось, что больше всего выросла в цене уборка – за год стоимость увеличилась на 50%. Как считают специалисты, одной из причин стал опережающий рост спроса (на 65%) по сравнению увеличением предложения (+ 35%).

Кроме того, в 2020 году на четверть подорожали услуги по ремонту и строительству. Спрос на этот тип услуг увеличился на 37%, а предложение – на 3%. Кроме того, за время пандемии выросли цены на установку техники (спрос увеличился на 81%, предложение – на 14%) и рекламно-полиграфические услуги (потребность клиентов в этой услуге выросла на 21%, предложение - на 52%). Всего эти виды услуг прибавили плюс 20% к цене.

Как пишет РБК, предложение услуг по ремонту и обслуживанию техники за год выросло на 86 процентов, а спрос - только на 51%. В результате цены на эти услуги упали на 7%.