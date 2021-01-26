Названы самые подорожавшие за год пандемии услуги в России
Выяснилось, что больше всего выросла в цене уборка – за год стоимость увеличилась на 50%. Как считают специалисты, одной из причин стал опережающий рост спроса (на 65%) по сравнению увеличением предложения (+ 35%).
Кроме того, в 2020 году на четверть подорожали услуги по ремонту и строительству. Спрос на этот тип услуг увеличился на 37%, а предложение – на 3%. Кроме того, за время пандемии выросли цены на установку техники (спрос увеличился на 81%, предложение – на 14%) и рекламно-полиграфические услуги (потребность клиентов в этой услуге выросла на 21%, предложение - на 52%). Всего эти виды услуг прибавили плюс 20% к цене.
Как пишет РБК, предложение услуг по ремонту и обслуживанию техники за год выросло на 86 процентов, а спрос - только на 51%. В результате цены на эти услуги упали на 7%.
Из-за коронавируса и последующего введения карантина в нашей стране возрос спрос на так называемые социально значимые продукты и продукты для повышения иммунитета. Основной поставщик имбиря - Китай, а с поставками продовольствия оттуда по понятным причинам возникли проблемы. Ажиотажный спрос в совокупности с этим фактором привели к взрывному росту цен на этот продукт - в некоторых магазинах стоимость достигала 5-7 тысяч рублей за килограмм вместо привычных 400 рублей.
Еще один продукт, цены на который взлетели на фоне информации о распространении коронавируса на территории России. Рост составил внушительные 61% от стоимости годом ранее, до 257 рублей за кило.
Фото: pexels.com
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