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Имбирь, чеснок и еще 8 продуктов, подорожавших с начала эпидемии коронавируса в России

Из-за коронавируса и последующего введения карантина в нашей стране возрос спрос на так называемые социально значимые продукты и продукты для повышения иммунитета. Неудивительно, что из-за этого выросли и цены на них, причем порой настолько сильно, что остается только удивляться. Редакция Passion.ru решила составить список «героев карантина», стоимость которых настолько быстро взлетела до небес, что этот факт даже заинтересовал Генеральную прокуратуру.

Имбирь

Фото: pixabay

Этот продукт давно известен как отличный иммуномодулятор. Чай с имбирем и лимоном – проверенное временем средство для облегчения простуды и гриппа. Но во время пандемии россияне по какой-то причине уверовали, что, если жевать его, можно не только вылечиться от пресловутого COVID-19, но и защититься от него. Кроме того, основной поставщик имбиря – Китай, а с поставками продовольствия оттуда по понятным причинам возникли проблемы. Ажиотажный спрос в совокупности с этим фактором привели к взрывному росту цен на этот продукт – в некоторых магазинах стоимость достигала 5-7 тысяч рублей за килограмм вместо привычных 400 рублей.

Чеснок

Фото: freepik

Еще один продукт, цены на который взлетели на фоне информации о распространении коронавируса на территории России. Рост составил внушительные 61% от стоимости годом ранее, до 257 рублей за кило. Это произошло по тем же причинам, по которым выросли цены на имбирь: слухи о прекращении поставок продукта из Китая и вера в чудодейственные свойства чеснока. Стоит отметить, сейчас цена на продукт немного снизилась – в первую очередь за счет снижения спроса.

Лимон

Фото: freepik

Цитрусы в России не выращиваются, потому закупаются за валюту, а курс заметно изменился в неприятную для нашей страны сторону. Плюс наступил период повышенного спроса. Как результат ценник на лимоны вырос в среднем на 3-5 раз в зависимости от сорта. Фрукты, которые раньше стоили в среднем 100 рублей, теперь можно найти за 300 и даже за 500 рублей. Так что попить чай с лимоном в какой-то момент стало роскошью, для многих непозволительной. Столь резкое подорожание не осталось незамеченным Федеральной антимонопольной службой, которая усилила контроль.

Гречка

Фото: freepik

Гречка входит в перечень социально значимых товаров для россиян, и именно ее наши соотечественники почему-то бросились скупать в первую очередь наряду с туалетной бумагой. Это больше напоминало истерику, потому неудивительно, что лихорадочный спрос стал причиной повышения цены. Стоимость крупы скакнула вверх аж на 40%. До 70 рублей за килограмм.

Сахар

Фото: depositphotos

Рост цен на сахар-песок в марте составил в среднем 16%, а в отдельных регионах – и того больше. Спрос на него вырос, когда стало ясно, что коронавирус не обойдет стороной нашу страну и нас ждет самоизоляция. Именно тогда россияне стали закупать продукты долгого хранения, чтобы пережить карантин во всеоружии, и тем самым своими руками привели к росту цен.

Капуста

Фото: pixabay

Как это ни странно, но капуста – продукт чаще всего импортный. Ее Россия закупает в основном в Китае: оттуда мы закупаем около 44% этого продукта. Однако из-за всемирного карантина с поставками начались проблемы, плюс рубль ослабел по отношению к мировым валютам. Все это привело к подорожанию белокочанной капусты на 11%.

Специи и пряности

Фото: pixabay

Специи и пряности мы тоже в основном закупаем из Китая, так как продукция других стран стоит на порядок дороже (в среднем на 30%). Из-за замены поставщиков цены на специи и пряности естественным образом возросли.

Консервы

Фото: depositphotos

Тушенка, которая в «мирной жизни» не особо интересует наших сограждан, в преддверии самоизоляции выросла в цене на 10-15%. В марте стоимость одной банки составила около 124 рублей и выше. Примерно в таком же диапазоне изменились цены и на рыбные консервы.

Макароны

Фото: pixabay

Макароны – второй по популярности после гречки продукт из тех, которыми в преддверии карантина стали запасаться в первую очередь. Уровень цен на спагетти и другие виды пасты вырос на 13%. Причем подорожали как импортные, так и отечественные сорта.

Рис

Фото: pixabay

Стоит отметить, что из-за коронавируса рис подорожал не только в нашей стране, но и во всем мире. Виной всему повышенный спрос на этот продукт. В России он составил аж 22%, а рост стоимости приблизился к 50%, что очень заинтересовало ФАС. Однако винить только недобросовестных поставщиков и корыстные магазины было бы неправильно. Основной причиной резкого скачка цены стало временно ограничение на вывоз риса со стороны главных мировых производителей этой крупы – Вьетнама и Китая.

Фото: pixabay, freepik, depositphotos

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