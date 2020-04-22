Имбирь, чеснок и еще 8 продуктов, подорожавших с начала эпидемии коронавируса в России
Имбирь
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Этот продукт давно известен как отличный иммуномодулятор. Чай с имбирем и лимоном – проверенное временем средство для облегчения простуды и гриппа. Но во время пандемии россияне по какой-то причине уверовали, что, если жевать его, можно не только вылечиться от пресловутого COVID-19, но и защититься от него. Кроме того, основной поставщик имбиря – Китай, а с поставками продовольствия оттуда по понятным причинам возникли проблемы. Ажиотажный спрос в совокупности с этим фактором привели к взрывному росту цен на этот продукт – в некоторых магазинах стоимость достигала 5-7 тысяч рублей за килограмм вместо привычных 400 рублей.
Чеснок
Фото: freepik
Еще один продукт, цены на который взлетели на фоне информации о распространении коронавируса на территории России. Рост составил внушительные 61% от стоимости годом ранее, до 257 рублей за кило. Это произошло по тем же причинам, по которым выросли цены на имбирь: слухи о прекращении поставок продукта из Китая и вера в чудодейственные свойства чеснока. Стоит отметить, сейчас цена на продукт немного снизилась – в первую очередь за счет снижения спроса.
Лимон
Фото: freepik
Цитрусы в России не выращиваются, потому закупаются за валюту, а курс заметно изменился в неприятную для нашей страны сторону. Плюс наступил период повышенного спроса. Как результат ценник на лимоны вырос в среднем на 3-5 раз в зависимости от сорта. Фрукты, которые раньше стоили в среднем 100 рублей, теперь можно найти за 300 и даже за 500 рублей. Так что попить чай с лимоном в какой-то момент стало роскошью, для многих непозволительной. Столь резкое подорожание не осталось незамеченным Федеральной антимонопольной службой, которая усилила контроль.
Гречка
Фото: freepik
Гречка входит в перечень социально значимых товаров для россиян, и именно ее наши соотечественники почему-то бросились скупать в первую очередь наряду с туалетной бумагой. Это больше напоминало истерику, потому неудивительно, что лихорадочный спрос стал причиной повышения цены. Стоимость крупы скакнула вверх аж на 40%. До 70 рублей за килограмм.
Сахар
Фото: depositphotos
Рост цен на сахар-песок в марте составил в среднем 16%, а в отдельных регионах – и того больше. Спрос на него вырос, когда стало ясно, что коронавирус не обойдет стороной нашу страну и нас ждет самоизоляция. Именно тогда россияне стали закупать продукты долгого хранения, чтобы пережить карантин во всеоружии, и тем самым своими руками привели к росту цен.
Капуста
Фото: pixabay
Как это ни странно, но капуста – продукт чаще всего импортный. Ее Россия закупает в основном в Китае: оттуда мы закупаем около 44% этого продукта. Однако из-за всемирного карантина с поставками начались проблемы, плюс рубль ослабел по отношению к мировым валютам. Все это привело к подорожанию белокочанной капусты на 11%.
Специи и пряности
Фото: pixabay
Специи и пряности мы тоже в основном закупаем из Китая, так как продукция других стран стоит на порядок дороже (в среднем на 30%). Из-за замены поставщиков цены на специи и пряности естественным образом возросли.
Консервы
Фото: depositphotos
Тушенка, которая в «мирной жизни» не особо интересует наших сограждан, в преддверии самоизоляции выросла в цене на 10-15%. В марте стоимость одной банки составила около 124 рублей и выше. Примерно в таком же диапазоне изменились цены и на рыбные консервы.
Макароны
Фото: pixabay
Макароны – второй по популярности после гречки продукт из тех, которыми в преддверии карантина стали запасаться в первую очередь. Уровень цен на спагетти и другие виды пасты вырос на 13%. Причем подорожали как импортные, так и отечественные сорта.
Рис
Фото: pixabay
Стоит отметить, что из-за коронавируса рис подорожал не только в нашей стране, но и во всем мире. Виной всему повышенный спрос на этот продукт. В России он составил аж 22%, а рост стоимости приблизился к 50%, что очень заинтересовало ФАС. Однако винить только недобросовестных поставщиков и корыстные магазины было бы неправильно. Основной причиной резкого скачка цены стало временно ограничение на вывоз риса со стороны главных мировых производителей этой крупы – Вьетнама и Китая.
Фото: pixabay, freepik, depositphotos
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