Имбирь, чеснок и еще 8 продуктов, подорожавших с начала эпидемии коронавируса в России

Этот продукт давно известен как отличный иммуномодулятор. Чай с имбирем и лимоном – проверенное временем средство для облегчения простуды и гриппа. Но во время пандемии россияне по какой-то причине уверовали, что, если жевать его, можно не только вылечиться от пресловутого COVID-19, но и защититься от него. Кроме того, основной поставщик имбиря – Китай, а с поставками продовольствия оттуда по понятным причинам возникли проблемы. Ажиотажный спрос в совокупности с этим фактором привели к взрывному росту цен на этот продукт – в некоторых магазинах стоимость достигала 5-7 тысяч рублей за килограмм вместо привычных 400 рублей.

Чеснок