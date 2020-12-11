Названы самые опасные распространители коронавируса в России

Академик добавил, что зараженный вирусом человек должен оставаться дома. «Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного», — добавил он.

Как пишет «Лента.ру», Горелов привел в пример женщину в Южной Корее, которая пришла в церковь и заразила 1,2 тысячи человек. «Это удалось отследить по мобильным телефонам. И такие ситуации периодически происходят», — уточнил он.

Ранее известный теледоктор Елена Малышева рассказала, чем «хорош» для людей коронавирус. Она считает, что паника «затмила людям разум», но те же инсульты и инфаркты для тех, кому больше 65 лет, гораздо опаснее COVID-19.