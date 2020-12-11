Названы самые опасные распространители коронавируса в России
По его словам, это люди распространяют вирус в помещениях, где нет циркуляции воздушных потоков, обеззараживания. Обычно в таких закрытых помещениях не соблюдается социальная дистанция, а люди не носят маски.
«Классический пример — общественный транспорт», — подчеркнул Горелов. По словам специалиста, здесь важны не особенности организма заболевшего, а условия, в которых он находится.
Академик добавил, что зараженный вирусом человек должен оставаться дома. «Если у человека тяжелая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного», — добавил он.
Как пишет «Лента.ру», Горелов привел в пример женщину в Южной Корее, которая пришла в церковь и заразила 1,2 тысячи человек. «Это удалось отследить по мобильным телефонам. И такие ситуации периодически происходят», — уточнил он.
Ранее известный теледоктор Елена Малышева рассказала, чем «хорош» для людей коронавирус. Она считает, что паника «затмила людям разум», но те же инсульты и инфаркты для тех, кому больше 65 лет, гораздо опаснее COVID-19.
Фото: pexels.com
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