Чем «хорош» для людей коронавирус, по мнению Елены Малышевой

В качестве еще одного положительного момента Малышева выделила наличие вакцины: «У нас есть три вакцины в России от коронавируса, разных, суперинтересных, с огромными научными достижениями внутри», — отметила она, добавив, что еще одна хорошая новость в том, что, согласно многочисленным исследованиям, которые проводились во многих странах мира, дети хоть и болеют коронавирусом, но переносят его легко или бессимптомно и при этом не являются распространителями заразы. Риск подцепить инфекцию от ребенка в 4,5 раза меньше, чем от взрослого.

В заключение телеведущая пояснила, почему решила подчеркнуть положительные стороны COVID-19 в самый разгар пандемии: «Я должна рассказать хорошее о коронавирусе, так как паника нам заслонила разум, в аптеках скупаются лекарства, которые вообще не используются при лечении коронавируса, например, антибиотики».

Между тем, эпидемиологическая обстановка в России и мире остается напряженной. В нашей стране за последние сутки зафиксирован очередной антирекорд: 28 145 новых заболевших. Всего же с начала пандемии заболело 2,4 миллиона человек, в мире — 64,5 миллиона. Из них — 41,5 миллиона поправился, а почти 1,5 миллиона скончались.

Фото: архив пресс-служб

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