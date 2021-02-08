Названы последствия употребления йогуртов каждый день

При этом в этом продукте тоже есть недостатки. Несмотря на то, что кисломолочные продукты помогают пищеварению, йогурт может плохо сказаться на желудке. По словам натуропата Мелани Келлер, продукт не рекомендуется есть тем, у кого слишком чувствительный желудок или непереносимость лактозы. Она советует таким людям искать безлактозные альтернативы. Нутрициолог Эми Ли уточнила, что в магазинном йогурте, особенно с добавками, много сахара. Это негативно сказывается на здоровье кожи, фигуре. Она советует приобретать классический йогурт и добавлять в него фрукты дома.

Ранее стало известно, что всего один йогурт в день может снизить риск развития рака легких на целых 20%. А если к этому прибавить еще и диету, богатую клетчаткой, то эта цифра вообще достигает 30%. Более того, эксперты отметили, что такая диета защищает не только от онкологии, но и от диабета второго типа.