Названы последствия употребления йогуртов каждый день
По словам консультанта по питанию Моргин Клер, этот кисломолочный продукт полезен для тех, кто стремится похудеть. В нем содержатся полезные бактерии, помогающие контролировать вес и улучшающие работу кишечника. Йогурт считается хорошим перекусом во время диеты.
Ее коллега Эмбер О'Брайан напомнила, что в йогурте содержится много кальция полезного для костей, ногтей и зубов. Особенно часто надо есть йогурт тем, кто страдает от остеопороза. Нутрициолог Хиба Батул подчеркнула, что поедание йогурта на завтрак улучшает настроение. Диетолог Меган Берд подчеркнула, что йогурт, ко всему прочему, укрепляет иммунитет.
При этом в этом продукте тоже есть недостатки. Несмотря на то, что кисломолочные продукты помогают пищеварению, йогурт может плохо сказаться на желудке. По словам натуропата Мелани Келлер, продукт не рекомендуется есть тем, у кого слишком чувствительный желудок или непереносимость лактозы. Она советует таким людям искать безлактозные альтернативы. Нутрициолог Эми Ли уточнила, что в магазинном йогурте, особенно с добавками, много сахара. Это негативно сказывается на здоровье кожи, фигуре. Она советует приобретать классический йогурт и добавлять в него фрукты дома.
Ранее стало известно, что всего один йогурт в день может снизить риск развития рака легких на целых 20%. А если к этому прибавить еще и диету, богатую клетчаткой, то эта цифра вообще достигает 30%. Более того, эксперты отметили, что такая диета защищает не только от онкологии, но и от диабета второго типа.
Фото: pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!