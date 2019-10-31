Ежедневное употребление йогурта и клетчатки снижает риск заболеть раком легких

Американский онлайн-портал The New York Times передает, что результаты их работы опубликованы в JAMA Oncology. Специалисты провели несколько сравнительных опытов, в ходе которых сравнили количество употребляемого йогурта и клетчатки в разных возрастных группах людей, чтобы затем указать на потенциальную взаимосвязь с риском возникновения какого-либо серьезного заболевания.

Выяснилось, что всего одна порция йогурта в день на 20% снижает риск заболеть раком легких. А если к этому прибавить еще и диету, богатую клетчаткой, то эта цифра вообще достигает 30%. Более того, эксперты отметили, что такая диета защищает не только от онкологии, но и от диабета II типа.