Ежедневное употребление йогурта и клетчатки снижает риск заболеть раком легких
Американский онлайн-портал The New York Times передает, что результаты их работы опубликованы в JAMA Oncology. Специалисты провели несколько сравнительных опытов, в ходе которых сравнили количество употребляемого йогурта и клетчатки в разных возрастных группах людей, чтобы затем указать на потенциальную взаимосвязь с риском возникновения какого-либо серьезного заболевания.
Выяснилось, что всего одна порция йогурта в день на 20% снижает риск заболеть раком легких. А если к этому прибавить еще и диету, богатую клетчаткой, то эта цифра вообще достигает 30%. Более того, эксперты отметили, что такая диета защищает не только от онкологии, но и от диабета II типа.
Такие результаты обусловлены тем, что йогурт – это продукт ферментированный, в нем содержится большое количество полезных бактерий, а клетчатка, в частности, орехи, положительно сказывается на работе пищеварительной системы, тем самым нейтрализуя некоторые группы вредоносных бактерий и вирусов.
Также ученые отметили, что здоровая диета должна быть выстроена так, чтобы в организм человека попадало необходимое количество важных нутриентов, некоторые из которых есть в молочных и кисломолочных продуктах (йогурте и сыре). Речь идет в частности о магнии, витаминах К1, К2, калии, кальции и пробиотиках. Кстати, на сегодняшний день в Америке – родине данного исследования, в рекомендация по здоровому питанию есть ограничение употребления молочных продуктов тремя порциями в день. Также эти продукты должны быть с низкой массовой долей жира, чтобы они не повышали показатели «плохого» холестерина и не увеличивали риск возникновения болезней сердца.
Фото: vostock-photo
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