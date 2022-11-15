Названы группы продуктов, которые ускоряют старение организма

Состояние нашего тела напрямую зависит от того, что мы едим. Об этом неоднократно говорили ученые. В этот раз эксперты назвали группы продуктов, которые ускоряют старение организма.

Важно отметить, что старение организма начинается тогда, когда окислительные процессы преобладают над восстановительными. Чтобы этого избежать, следует отказаться от регулярного употребления сладостей. Помните, в некоторых продуктах скрытое содержание сахара. Речь идёт о йогуртах, злаковых батончиках, соусах и т.д.

Также необходимо отказаться от фастфуда и жареных блюд, которые содержат в себе большое количество трансжиров.

Наконец, рекомендуется исключить из своего рациона алкогольные напитки, которые являются нейротоксинами и пагубно влияют на мозг человека.

На днях ученые рассказали все о телесной интуиции организма. Подробности читайте в этой статье.