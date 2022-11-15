Телесная интуиция организма: правда или миф?

Если вы все ещё сомневаетесь в том, что наше тело обладает интуицией и способно предупреждать об опасности, то советуем вам изменить свою точку зрения. И вот почему.

Доктор Артём Толоконин сообщил, что организм человека подаёт ему определенные сигналы бедствия, и часть этих сигналов наукой уже расшифрована.

Свидетельствовать о приближающейся угрозе может учащенный пульс, и подобное открытие сделал философ Барнаби Данн. Так, был проведён эксперимент с картами, при котором игрокам специально подавались невыигрышные комбинации. Датчик, зафиксированный на участниках, показывал, что они реагировали на неудачу учащенным сердцебиением. Подобный сигнал говорит о стрессовой ситуации.

Ещё одним сигналом от организма является потливость ладоней. Ученые из университета Айовы провели подобный эксперимент с картами, который помог установить, что после серии проигрышей у игроков начинали потеть ладони. Таким образом организм сигнализирует о подвохе.

Есть и еще один способ предупреждения об опасности от нашего тела. Речь идёт о двойном зрении, которое открыл Джой Хирш в опыте с фотографиями. Выяснилось, что нашему мозгу достаточно 0,033 секунды для выявления угрозы. Вот почему нам не кажутся парадоксальными заявления людей, которые уверяли, что не знали, куда им идти, но в итоге оказывались в нужном месте.