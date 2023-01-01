Названы 4 способа, которые помогут сжечь «праздничные» калории
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Новый год это не только самый любимый, но и самый волнительный праздник для всех людей, следящих за своей фигурой. Ни одно застолье не обходится без традиционного «Оливье» и майонезных салатов, которые наносят серьезный удар по качеству тела. Эксперт по фитнесу Энтони Дж. Юнг назвал виды активностей, которые помогут избавиться от набранных килограммов в новогоднюю ночь.
1.Займитесь зимними видами спорта.
Пожалуй, всем известна фраза из мультфильма «Трое из Простоквашино»: «Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах!». Можно смело брать пример с мамы дяди Федора, ведь за час катания на беговых лыжах сжигаются 472 калорий! Не менее эффективным будет время, проведенное на коньках. За час вы избавитесь от 419 калорий.
- Отправьтесь на шоппинг.
Юнг поделился интересным лайфхаком. Отправляясь за покупками, оставьте свою машину подальше от магазина, а вместо тележки возьмите в руки пакеты в качестве утяжеления.
- После новогодней ночи не сидите дома, а отправьтесь на праздничные мероприятия.
Доказано, что за одну милю можно сжечь 100 калорий.
- Почувствуйте себя ребенком и устройте зимние забавы
Сыграйте в снежки или слепите снеговика. Любая активность улучшит вашу физическую форму.
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