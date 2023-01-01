Названы 4 способа, которые помогут сжечь «праздничные» калории

Новый год это не только самый любимый, но и самый волнительный праздник для всех людей, следящих за своей фигурой. Ни одно застолье не обходится без традиционного «Оливье» и майонезных салатов, которые наносят серьезный удар по качеству тела. Эксперт по фитнесу Энтони Дж. Юнг назвал виды активностей, которые помогут избавиться от набранных килограммов в новогоднюю ночь.

1.Займитесь зимними видами спорта.

Пожалуй, всем известна фраза из мультфильма «Трое из Простоквашино»: «Это не техника дошла, а я сама сюда дошла, на лыжах!». Можно смело брать пример с мамы дяди Федора, ведь за час катания на беговых лыжах сжигаются 472 калорий! Не менее эффективным будет время, проведенное на коньках. За час вы избавитесь от 419 калорий.

Отправьтесь на шоппинг.

Юнг поделился интересным лайфхаком. Отправляясь за покупками, оставьте свою машину подальше от магазина, а вместо тележки возьмите в руки пакеты в качестве утяжеления.

После новогодней ночи не сидите дома, а отправьтесь на праздничные мероприятия.

Доказано, что за одну милю можно сжечь 100 калорий.

Почувствуйте себя ребенком и устройте зимние забавы

Сыграйте в снежки или слепите снеговика. Любая активность улучшит вашу физическую форму.

Ранее диетолог Ионова предостерегла об опасности мандаринов на Новый год. Подробности читайте в этой статье.