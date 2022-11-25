Диетолог Ионова предостерегла об опасности мандаринов на Новый год

Ничто так не ассоциируется с Новым годом, как салат Оливье и фруктовая ваза с мандаринами на праздничном столе. Но знаете ли вы о том, что чрезмерное употребление цитрусового фрукта может нанести серьёзный ущерб вашему здоровью? Об этом рассказала врач Лидия Ионова в разговоре с изданием «ОСН».

Эксперт сообщила, что допустимая норма фрукта в день — 200-400 грамм. Если вы съедите килограмм мандаринов, то рискуете вызвать аллергию у организма или получить нежелательную реакцию желудочно-кишечного тракта.

Там не менее, если употреблять мандарины в умеренном количестве, то можно извлечь из них максимальную пользу. Известно, что этот фрукт – главный источник витамина С и обладает мощным противовоспалительным действием.

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