Названо самое эффективное средство от похмелья, и это - не рассол

До Нового года остались считанные часы. Совсем скоро каждый россиянин сядет за стол и будет отмечать один из самых любимых праздников в стране. Тем не менее бурное празднование влечет за собой на следующее утро плохое состояние от похмелья. Елена Малышева назвала самое эффективное средство при борьбе с этим недугом.

Существует поверье, что рассол является верным помощником при похмелье, однако это не так. Он приносит облегчение лишь на непродолжительное время, поэтому при тошноте и головной боли лучше всего принять таблетку аспирина.

Также пережить последствия от чрезмерно выпитого алкоголя можно при помощи обычной воды. Выпейте несколько стаканов жидкости и сразу почувствуете облегчение.

Редакция “Passion.ru” поздравляет Вас с наступающим Новым годом!

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