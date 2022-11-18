Названо число упражнений, которое снизит риск преждевременной смерти при сидячей работе

Как показали исследования, у людей, ведущих малоподвижный образ жизни, повышен риск преждевременной смерти. Чтобы обезопасить себя от проблем со здоровьем, ученые рекомендуют заниматься по 40 минут в день спортом. Такой активности будет достаточно для компенсации 10-часового рабочего дня в сидячем положении.

Подобную информацию удалось установить в ходе научного опыта, в котором приняли участие 45 тысяч человек. Для точной фиксации данных добровольцам были предложены фитнес-браслеты. «Любая активность и любой ее объём лучше, чем ничего. Даже занятия домашними делами способны снизить риски, вызванные сидячей работой», – отметили эксперты.

Ранее диетологи объяснили, чем опасно резкое похудение. Подробности читайте в этой статье.