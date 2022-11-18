Диетолог объяснил, чем опасно резкое похудение

Многие из нас стали заложниками постоянных диет в погоне за фигурой мечты. Тем не менее подобное поведение может нанести вред вашему здоровью. И вот почему.

Диетолог Дарья Русакова предупредила: при резком похудении человек столкнется с обострением хронических заболеваний. Если вы желаете скорректировать свой вес, то следует обратиться за помощью к специалисту, который поможет выявить причину ожирения. Запомните: при неправильном подходе вы рискуете не только потерять мышечную массу, но и в скором времени вернуть сброшенные килограммы.

«Чтобы переработать избыточный жир, нужно постепенно снижать вес, иначе будут срывы», – резюмировала Русакова.

Процесс похудения не так прост: чем больше человек весит – тем быстрее у него уходит вес в первые месяцы, но, как только худеющий приблизится к нормальной массе тела, то лишние килограммы будут сбрасываться медленнее.

Ранее эксперты назвали питательный элемент, который увеличивает продолжительность жизни. Подробности читайте в этой статье.