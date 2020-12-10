Названа опасность снега для глаз и молодости

«Это больше касается не коренных жителей, а тех, кто приезжает в экспедиции», - уточнила Лещенко. Врач напомнила желающим отправиться в «снежные края» о необходимости защищать зрение.

Офтальмолог добавила, что риск повредить глаза сохраняется даже в пасмурную погоду и при отсутствии прямого солнца. Солнечный свет, из-за которого люди щурятся и жмурятся, может стать причиной появления морщин. Лещенко советует носить солнцезащитные очки зимой так же часто, как и летом.

Ранее девушка, потерявшая глаз, поскользнувшись на льду, рассказала, как живет с протезом. Пользователь под ником Kydrya уточнила, что повредила глаз одним февральским утром. Она не успевала на работу, очень спешила и не заметила лед под свежим снегом. В результате упала на замерзший сухостой лицом. По словам юзера, ей не было больно, она не могла понять, почему не может открыть глаз.