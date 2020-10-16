Девушка лишилась глаза на скользком льду и рассказала, как живет с протезом

Ставшая инвалидом девушка не отчаивается. Спустя время после получения травмы в одной из клиник Kydrya предложили удалить глазное яблоко и установить временный протез. Пациентка была не готова к такому варианту и искала способ, чтобы можно было сохранить глаз и улучшить внешность. Таким решением стали тонкостенные глазные протезы. Их делают по индивидуальным параметрам.

«Плюс протеза в том, что он изготавливается под размер полости. Цвет радужки и размер глазной щели такие же, как на здоровом глазу. Там же на сайте я нашла данные клиники, врачи которой выезжают в регионы», - написала девушка. Протез россиянке установили 14 октября. Несмотря на то, что искусственный глаз далеко не идеален, недочеты спрятаны под верхним веком. Автор поста говорит, что еще не привыкла к нему, потому что он большеват.

Изучая фотографию Kydrya, можно понять, что протез практически незаметен. «Без одного глаза жить можно. И в горы, и велик и все что угодно. Единственное, постоянно хожу в очках, но с установкой протеза эта необходимость отпадет», - уточнила юзер.