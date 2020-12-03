Названа опасность переедания мандаринов в Новый год

По его ловам, цитрусовые в большом количестве могут спровоцировать аллергическую реакцию или дисбактериоз. Как объяснил специалист, салициловая кислота в мандаринах может вызвать серьезную аллергию. Она приводит к расширению капилляров.

Врачи не рекомендуют есть мандарины больше одной-двух штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка», - подчеркнул он. Как передает радио Sputnik, качественные абхазские мандарины на прилавках российских магазинов появляются с середины декабря. Эксперт добавил, что на фруктово-овощных базах за них часто выдают другие виды цитрусовых. К примеру, это могут быть клементины.

Ранее врач-диетолог консультационно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева рассказала, что в день без вреда для здоровья можно съедать не больше четырех мандаринов.

Этот фрукт, безусловно, очень полезен для повышения иммунитета, улучшения настроения и выведения вредных токсинов из организма, есть мандарины можно ежедневно. С осторожностью употреблять эти фрукты нужно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за большого количества содержащейся в них клетчатки. А страдающим от индивидуальной непереносимости продукта стоит вовсе отказаться от попыток полакомиться им, несмотря на праздники.