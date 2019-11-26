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Какое количество мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья

Врач-диетолог консультационно-диагностического центра «Здоровое и спортивное питание» Тамара Прунцева рассказала, что в день без вреда для здоровья можно съедать не больше четырех мандаринов.

Этот фрукт, безусловно, очень полезен для повышения иммунитета, улучшения настроения и выведения вредных токсинов из организма, есть их можно ежедневно, но злоупотреблять не стоит. Такие слова диетолога приводит российское информационное агентство «РИА Новости».

Врач добавляет, что традиция лакомиться мандаринами на новогодних праздниках – просто прекрасна и ничего плохого в ней нет, но чрезмерное употребление цитрусовых может привести к возникновению аллергических реакций, вздутию живота. Также с осторожностью есть эти фрукты нужно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за большого количества содержащейся в них клетчатки. А страдающим от индивидуальной непереносимости продукта стоит вовсе отказаться от попыток полакомиться им, несмотря на праздники. Также специалист заявила, что идеальное время для употребления мандаринов – утром и днем, до пяти вечера, однако натощак их есть нельзя.

Поддержала коллегу и врач-диетолог Елена Тихомирова, пояснившая, что мандарины низкокалорийны, а потому безопасны для фигуры, и при этом богаты витаминами и микроэлементами, в частности, витамином С, а зимой организм человека, как правило, испытывает дефицит полезных веществ, потому фрукты ему просто необходимы.

Фото: vostock-photo

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