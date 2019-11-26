Какое количество мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья

Врач добавляет, что традиция лакомиться мандаринами на новогодних праздниках – просто прекрасна и ничего плохого в ней нет, но чрезмерное употребление цитрусовых может привести к возникновению аллергических реакций, вздутию живота. Также с осторожностью есть эти фрукты нужно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта из-за большого количества содержащейся в них клетчатки. А страдающим от индивидуальной непереносимости продукта стоит вовсе отказаться от попыток полакомиться им, несмотря на праздники. Также специалист заявила, что идеальное время для употребления мандаринов – утром и днем, до пяти вечера, однако натощак их есть нельзя.

Поддержала коллегу и врач-диетолог Елена Тихомирова, пояснившая, что мандарины низкокалорийны, а потому безопасны для фигуры, и при этом богаты витаминами и микроэлементами, в частности, витамином С, а зимой организм человека, как правило, испытывает дефицит полезных веществ, потому фрукты ему просто необходимы.

Фото: vostock-photo

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