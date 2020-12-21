Назван срок начала вакцинации пожилых россиян от COVID-19

Согласно видео на YouTube-канале RT, эксперты должны разрешить использовать его, начиная с 18 лет и без возрастных ограничений.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что вакцинация людей старше 60 лет в РФ может начаться уже на этой неделе.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что преждевременное старение организма назвали одним из последствий коронавируса. Учеными было установлено, что среди 70% людей, которые переболели очень слабо, наблюдались патологии внутренних органов. В основном коронавирус негативно сказывался на печени и жировых перерождениях ткани поджелудочной железы.

Подобные патологии обычно можно встретить у людей старше 60 лет, но у группы, перенесшей ковид, они наблюдались уже в 40 лет.