Назван способ борьбы с онкологией — и он доступен всем

Чтобы доказать, что увеличение мышечной массы совместно с повышающими выносливость упражнениями, такими как ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде, способно снизить смертность от рака среди заболевших, Леандро Резенде проделал большой путь. Об этом сообщили в «РИА Новости», ссылаясь на Daily Express. Профессор со своей командой изучил 12 научных исследований с наблюдениями за 1,3 миллионом людей с онкологическими заболеваниями на протяжении от 6 до 25 лет.

Тогда стало известно, что силовые тренировки снижают вероятность летального исхода среди больных раком на 14%, а если их сочетать с аэробной нагрузкой, шансы избежать смерти увеличиваются до 28%.