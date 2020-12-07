Назван симптом, маскирующий другие болезни под коронавирус

Кондрахин добавил, что подобные признаки могут быть не связаны с COVID-19. Как пишет «Вечерняя Москва», пониженная температура может быть свидетельством гипотиреоза, онкологии, заболеваний печени и других болезней. Кроме того, низкая температура тела и вовсе может быть врожденной.

Ранее российский врач Сергей Грошев напомнил о том, в чем заключается разница между бактериальной и вирусной инфекцией. По его словам, второй вариант болезни всегда сопровождается множественным поражением внутренних органов. По этой причине COVID-19 — классический вирус — запускает патологический процесс, в результате которого начинаются осложнения, причем не только на легкие, но и на сердце, мозг, суставы, желудочно-кишечный тракт, кожу.

От ОРВИ ковид отличается отсутствием слезоточивости глаз и насморка, не сухим, а не с мокротой кашлем. Также медик отметил, что при COVID-19 никогда не бывает проблем с мочеиспусканием и дефекацией, не страдает слух и не закладывает уши, не развивается артрит.