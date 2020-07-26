Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом

Настя Ивлеева и Элджей ответственно провели самоизоляцию – по словам блогера, два с половиной месяца они не покидали свой дом.

«Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид, у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! ... В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники) Что принимать и как, мы знаем! Мы находимся под наблюдением врачей 24/7! Так что, можно без советов, но все равно спасибо! », — рассказала о симптомах заболевания Настя.