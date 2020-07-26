Настя Ивлеева и Элджей заразились коронавирусом
Фото: Instagram/@sayonaraboy
Настя Ивлеева и ее супруг, рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк — прим.ред.) заразились коронавирусом. Об этом блогер и телеведущая сообщила в своем Instagram, пообещав поделиться всеми подробностями: «Мой муж @sayonaraboy и Я, заболели COVID-19. Напоминаю, что вирус никуда не делся, будьте осторожны!!! Подробности нашей болезни, симптомы, как поняли и т.д. и т. п. расскажу чуть позже, в след. посте». В комментариях к записи блондинка отметила, что коронавирус также диагностирован и у ее мамы, которая гостит в их доме: «Заболела вся семья».
Настя Ивлеева и Элджей ответственно провели самоизоляцию – по словам блогера, два с половиной месяца они не покидали свой дом.
«Коронач проявился как обычное простудное недомогание у Леши. Пару дней пили обычные тэрафлюхи и инговирин. Далее последовала потеря вкуса, что и насторожило. Это проявилось на день 4 или 5. У меня же появился насморк и слабость, часто болела голова. Типично для простуды. У родителей вообще все топ было. Единственное, у отца Леши тоже произошла потеря вкуса. Мы сдали тест, выяснилось что у половины семьи есть ковид, у половины нет. Мы изолировались друг от друга, подождали пару дней, сдали второй тест, который показал корону уже у всей семьи! ... В целом, по самочувствию все терпимо, так как определили сразу вирус и не затягивали! Главное чтоб у родителей не было никаких осложнений. В целом, самочувствие в норме. Просто вялые и слабые вареники) Что принимать и как, мы знаем! Мы находимся под наблюдением врачей 24/7! Так что, можно без советов, но все равно спасибо! », — рассказала о симптомах заболевания Настя.
По данным на 26 июля, в России зафиксировано 812485 случаев заболевания коронавирусом, 5765 из которых выявлены за последние сутки. Всего выздоровели – 600 250 человек, скончались – 13 269.
Редакция Passion.ru желает Насте Ивлеевой и ее близким скорейшего выздоровления!
Фото: Instagram Насти Ивлеевой и Элджея
Видео: YouTube
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