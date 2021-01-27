Мясников предупредил о смертельной опасности обезболивающих
Как уточнил медик, известные среди россиян и широко применяемые обезболивающие в основном относятся к нестероидным противовоспалительным средствам. Врач добавил, что они помогают убрать боль, но «обладают колоссальным списком побочных явлений». «На совести этой рекламы есть инфаркты, инсульты, кровотечения и смерти», — подчеркнул телеведущий.
К побочным явлениям от обезболивающих можно отнести обострение риска инфаркта, инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний, желудочные кровотечения. Мясников указал, что такие обезболивающие нельзя принимать людям старше 65 лет и пациентам с проблемами с сердцем. Телеведущий посоветовал изучать состав средств перед употреблением, а также ответственно подходить к сочетанию одних лекарств с другими.
Ранее стало известно, что прием будущими мамами обезболивающих на опиоидной основе серьезно увеличивает риск родовых дефектов. Исследователи из американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний предупреждают будущих мам: опиоидные анальгетики, такие как морфин и кодеин, очень опасны.
Фото: pixabay.com
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