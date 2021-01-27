Мясников предупредил о смертельной опасности обезболивающих

К побочным явлениям от обезболивающих можно отнести обострение риска инфаркта, инсульта или сердечно-сосудистых заболеваний, желудочные кровотечения. Мясников указал, что такие обезболивающие нельзя принимать людям старше 65 лет и пациентам с проблемами с сердцем. Телеведущий посоветовал изучать состав средств перед употреблением, а также ответственно подходить к сочетанию одних лекарств с другими.

Ранее стало известно, что прием будущими мамами обезболивающих на опиоидной основе серьезно увеличивает риск родовых дефектов. Исследователи из американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний предупреждают будущих мам: опиоидные анальгетики, такие как морфин и кодеин, очень опасны.