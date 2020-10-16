Российские врачи провели уникальную операцию пациентке, у которой сердце находится справа

Уникальность операции заключалась в том, что все стандартные схемы в данном случае не работали, так как ситуация осложнялась правосторонним расположением сердца у пациентки. «Вмешательство потребовало предельной концентрации всей операционной бригады, поскольку никакие стандартные методики здесь не работали. Сама технология проведения аблации ввиду анатомических особенностей пациентки кардинально отличалась, начиная от доступа к сердцу, пункции одной из перегородок и локализации очага аритмии. А ведь в нашем Центре проведено уже тысячи РЧА», – прокомментировал заместитель главного врача по лечебной работе и организации медицинской помощи центра Александр Выговский.

Сообщается, что несмотря на сложность, операция прошла без осложнений, однако пенсионерка еще находится в больнице, где за ней наблюдают врачи, так как на данном этапе из-за редкой патологии женщины важно минимизировать любые риски ее здоровью.

Фото: depositphotos

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