Российские врачи провели уникальную операцию пациентке, у которой сердце находится справа
Как сообщает издание «Комсомольская правда», женщине провели операцию радиочастотной аблации – это малоинвазивное вмешательство, которое не требует вскрытия грудной клетки. Операция эндоскопическая, во время нее через кровеносный сосуд подводится тонкий гибкий катетер, по которому подается радиочастотный импульс, который разрушает отвечающий за неправильный ритм участок ткани.
Уникальность операции заключалась в том, что все стандартные схемы в данном случае не работали, так как ситуация осложнялась правосторонним расположением сердца у пациентки. «Вмешательство потребовало предельной концентрации всей операционной бригады, поскольку никакие стандартные методики здесь не работали. Сама технология проведения аблации ввиду анатомических особенностей пациентки кардинально отличалась, начиная от доступа к сердцу, пункции одной из перегородок и локализации очага аритмии. А ведь в нашем Центре проведено уже тысячи РЧА», – прокомментировал заместитель главного врача по лечебной работе и организации медицинской помощи центра Александр Выговский.
Сообщается, что несмотря на сложность, операция прошла без осложнений, однако пенсионерка еще находится в больнице, где за ней наблюдают врачи, так как на данном этапе из-за редкой патологии женщины важно минимизировать любые риски ее здоровью.
Фото: depositphotos
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