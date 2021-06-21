Московских чиновников начали штрафовать за несоблюдение антиковидных мер

Бригады ведомства приходят на проверку неожиданно, проверяют чиновников, а после этого выписывают виновным штрафы. За нарушения придется выложить 4 тысячи рублей. Лю этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.

Однако это еще не все – тех, кто не носит маски, добавляют в специальный черный список, который направляется руководству.