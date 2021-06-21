Московских чиновников начали штрафовать за несоблюдение антиковидных мер
Бригады ведомства приходят на проверку неожиданно, проверяют чиновников, а после этого выписывают виновным штрафы. За нарушения придется выложить 4 тысячи рублей. Лю этом сообщает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники.
Однако это еще не все – тех, кто не носит маски, добавляют в специальный черный список, который направляется руководству.
Как сообщает источник Mash, специалисты не щадят даже самых высокопоставленных чиновников.
Проверяющие уже побывали в зданиях на Тверской, 13 и на Новом Арбате, 36.
А повод для беспокойства действительно есть, ведь статистика в столице стремительно бьет рекорды.
Сегодня за сутки выявили 7 584 случая заболеваний. Ранее мы рассказали о том, что может ждать россиян за отказ от вакцинации.
Фото: pixnio
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