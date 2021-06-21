Не только возможное увольнение с работы: что ждет россиян за отказ от вакцинации

Кроме того, изменения могут произойти и в сфере образования. Предположительно, с 1 сентября 2021 года вузы Москвы могут перевести студентов, не имеющих антител к коронавирусу, на дистанционный формат обучения, переименованный в данной ситуации в «гибридный».

В столице с 19 июня по-другому стали работать некоторые точки общепита, так называемые «‎свободные от COVID-19». «‎Мы подразумеваем, что 100% вакцинированных сотрудников, и гости, которые приходят либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами. И этим ресторанам возможно работать без ковид-ограничений», - написал Сергей Собянин на своем личном сайте Sobyanin.ru. Также изменения коснулись и развлекательных зон: с 18 июня театры и кино будут работать с неполной посадкой, танцполы и фан-зоны, игровые комнаты и детские площадки в парках пока будут закрыты.

Многие регионы страны подписали указы об обязательной вакцинации работников, например в Туле работники торговли и общепита, образования, здравоохранения, транспорта, МФЦ и госслужащие должны до 15 августа сделать прививку двумя компонентами вакцины. В Магадане губернатор подписал документ об обязательной вакцинации 70% работников.

Снизить риск заражения можно с помощью вакцинации. Сделать прививку можно в пунктах вакцинации поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других популярных общественных пространства. Среди противопоказаний беременность, кормление грудью, возраст до 18 лет, аллергия на компонент из состава вакцины или тяжелые аллергии в анамнезе.