«Мне отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о внезапной болезни, которую не могли вылечить врачи

Часто знаменитости обязаны своим успехом своей трудоспособности. Они сутками пропадают в студиях, не жалеют себя на гастролях. Рано или поздно каждый из них понимает, что куда важнее заботиться о себе, семье, здоровье. Таким выводом поделился популярный певец, лидер группы «Руки вверх» Сергей Жуков на съемках фильма-расследования Леонида Закошанского «Цена красивой жизни».

Однажды Жуков ударился на кулисами после выступления. Синяк не проходил, образовалась опухоль. Состояние артиста стремительно ухудшалось, врачи поставили диагноз «грыжа», сделали две операции, но лечение не помогало.

«В прошлом году меня на пустом месте вдруг свалило, причем страшно. Непонятная история с болезнью, когда из обычного ушиба дело переросло в то, что мне отрезали половину тела. Я провел три месяца в больницах и вообще не понимал, выкарабкаюсь ли я, и вообще выйду ли на сцену. Стало понятно, какие деньги? Я говорил — "Кому дать денег? Везите меня куда-нибудь — в Германию, в Израиль". А они говорят: "А мы не знаем, что у Вас, куда мы повезем"», — рассказал Сергей.

Помогла случайность. Некий человек привез из-за границы экспериментальный аппарат. «Я весь в аккумуляторах ходил, два месяца», — вспоминает артист.

Болезнь отступила, после третьей операции он пошел на поправку.