Сергей Жуков впервые рассказал о своей болезни

Не так давно 42-летний солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков сообщил о проблемах со здоровьем, из-за которых перенес три операции. Артист долго скрывал свой диагноз, однако 15 сентября в эфире программы «Центральное телевидение» он откровенно рассказал о болезни.

«За кулисами я ударился о конструкцию — сфера так называемая, на которую вешаются «звук» и «свет». Я не придавал этому значения. Просто ударился животом. Соответственно, выступал. Через полторы недели появился синяк. Но я опять же ничего не делал, хотя он болел сильнее и сильнее. Оказалось, что там образовалась грыжа», — признался певец.