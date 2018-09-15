Сергей Жуков впервые рассказал о своей болезни

Не так давно 42-летний солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков сообщил о проблемах со здоровьем, из-за которых перенес три операции. Артист долго скрывал свой диагноз, однако 15 сентября в эфире программы «Центральное телевидение» он откровенно рассказал о болезни.
«За кулисами я ударился о конструкцию — сфера так называемая, на которую вешаются «звук» и «свет». Я не придавал этому значения. Просто ударился животом. Соответственно, выступал. Через полторы недели появился синяк. Но я опять же ничего не делал, хотя он болел сильнее и сильнее. Оказалось, что там образовалась грыжа», — признался певец.
Грыжа быстро разрасталась , поэтому состояние артиста ухудшалось. Когда Сергей с семьей собрался путешествовать, его прямо из самолета отправили в больницу.
Долгое время врачи не могли понять, почему раны не заживают должным образом. Как утверждает певец, ему стало лучше, когда он вышел на связь с фанатами и почувствовал их поддержку.
Фото: instagram