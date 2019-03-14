Минздрав зафиксировал рост количества россиян с диагнозом «рак»

В России значительно выросло количество людей с диагнозом «рак», сообщают СМИ со ссылкой на обнародованные Минздравом статистические данные. За десять лет число подтвержденных онкологических диагнозов увеличилось почти на 14%. Однако врачипредупреждают: не стоит бить тревогу.

«Увеличение числа онкологических заболеваний связано с ростом продолжительности жизни. Кроме того, немаловажную роль играет улучшение работы диагностического направления онкологической службы», — цитирует РИА Новости слова Главного внештатного онколога Минздрава России, гендиректора ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академика РАН Андрея Каприна.

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Текст: Роза Ветрова

Фото: globallookpress