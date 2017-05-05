Всю неделю интернет-сообщество отмечает победу Шеннен Доэрти над раком груди. На этом фронте победителей много — в том числе и среди звезд.

Благодаря массированной пропаганде, рак молочной железы перестал быть «стыдным» заболеванием. О нем говорят открыто. К скринингу призывают во всеуслышание. О символе «розовая ленточка» осведомлены даже те, кто в принципе не заходит в Интернет. И уже это может считаться одной из величайших побед человечества: благодаря столь мощной агитации большинство женщин успевают обратиться за помощью на самых ранних стадиях заболевания, а это очень повышает шансы на выздоровление.

Правда в том, что рак «покушается» не только на молочные железы. Например, от рака легкого умирает столько же людей, сколько от опухолей молочной железы, толстой кишки и желудка вместе взятых. Но лишь совсем недавно и совсем немногие решились заговорить об опасности (и предотвратимости!) колоректального рака. А в других видах онкологических заболеваний признаются лишь самые отчаянные из звезд.

Рак груди

Отчеты о ходе своей личной войны с РМЖ выкладывали в соцсети и озвучивали в интервью Шеннен Доэрти и Кайли Миноуг, Синтия Никсон и Анастейша. Из отечественных знаменитостей первой на эту тему осмелилась говорить в подробностях писательница Дарья Донцова, затем признались в заболевании Лайма Вайкуле и Надежда Кадышева.

Заболеть раком — это все равно что отправиться на войну: нужно мобилизовать все свои силы и бороться. Быть при этом знаменитой — это и благословение, и проклятие. Ведь пресса постоянно хочет знать гораздо больше подробностей, чем ты готов открыть. С другой стороны, я постоянно получала любовь и поддержку множества совершенно посторонних людей, и это было удивительно! Кайли Миноуг

В 2011 году за свой вклад к привлечению внимания к проблеме заболевания Кайли Миноуг получила почетную степень британского университета Anglia Ruskin University.

Новый всплеск внимания к теме в прошлом году спровоцировала Анастейша, согласившись на откровенное интервью и фотосессию для журнала Fault (мы потом анализировали, почему после мастэктомии шрамы оказались не на груди, а на спине).

Звезды, победившие рак молочной железы (РМЖ), активно занимаются благотворительностью, поддерживают фонды по борьбе с РМЖ, принимают участие в информационных кампаниях. Звезды на других фронтах онкологии пока не столь активны, однако и они переходят в наступление.

Рак кишечника

В России об этом впервые открыто заговорила Светлана Сурганова, на Западе — Шэрон Осборн, супруга музыканта Оззи Осборна. В ее случае прогнозы были неутешительны — метастазы рака прямой кишки затронули уже лимфоузлы, врачи были настроены пессимистично. Однако Шэрон в очередной раз подтвердила, что она женщина с характером, и дала болезни настоящий бой, причем практически в прямом эфире — съемки семейного реалити-шоу «Осборны» мало того, что не были приостановлены, но и откровенно осветили весь процесс лечения Шэрон, операции и химиотерапию.

Я всегда была фанатом пластической хирургии — делала липосакцию шеи и рук, подтяжку живота, ног и ягодиц, установила имплантаты. Потратила на все это более 120 000 фунтов стерлингов! А вместо всего этого лучше бы почаще ходила к специалисту по задницам — просто невероятно, сколько проблем можно было бы избежать. Так что вот вам мой совет: поменьше думайте о размере вашей груди и почаще проверяйте зад! Шэрон Осборн

Проходить колоноскопию показано всем женщинам после 40 лет с периодичностью раз в три-пять лет.

Другие виды рака

У Кэти Бейтс рак яичников обнаружили еще в 2003 году, но она долго скрывала диагноз ото всех. К 2009 году болезнь была побеждена — и поклонники бы, возможно, так о ней и не узнали, если бы не настигший Кэти рак груди. Рак яичников и рак молочной железы обусловлены поломкой в одном и том же гене, потому довольно часто сочетаются. В 2012 году ей поставили диагноз РМЖ — и Бейтс выплеснула сразу всю правду.

Сибилл Шеперд, Мелани Гриффит, Дженнифер Моррисон лечились от меланомы. Но только Шеперд не попыталась замять эту историю, а включилась в пропаганду регулярной диагностики сомнительных родинок.

Шерил Кроу, смело рассказывавшая о своей борьбе с раком груди, в прошлом году заявила, что начинает борьбу с опухолью мозга.

У меня начались серьезные проблемы с памятью, я отправилась к врачу, чтобы сделать все возможное, пока болезнь не начала прогрессировать. Я не думала, что все настолько серьезно, пока не услышала диагноз. Мне сказали, что у меня опухоль мозга. Шерил Кроу

Но это как раз ситуация, для которой скрининг не предусмотрен. Во-первых, рак мозга встречается не так уж часто, во вторых, диагностика слишком дорога и сама по себе небезопасна, чтобы проводить ее «на всякий случай».

Превентивные меры

Особая история у Анджелины Джоли: она, как известно, нанесла превентивный удар, не дав раку шанса даже начаться. В мае 2013 года красивейшая женщина в мире сообщила о том, что удалила обе молочные железы. Причиной стало обследование, в ходе которого актриса выяснила, что является носительницей наследственного «дефектного» гена BRCA1. Через две недели после появления новости о Джоли количество женщин, которые захотели пройти тест на мутацию гена BRCA, выросло в США на 64%. Через два года Джоли превентивно удалила и яичники, поставив себя в ситуацию искусственной менопаузы. И это до сих пор самый спорный сюжет во всей мировой антираковой летописи.

Фото: Globallookpress.com

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