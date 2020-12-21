Медики рассказали, как выявить рак горла на ранней стадии

Как уточнили специалисты, рак горла можно считать общим названием онкологических заболеваний горла. Симптомы видов рака горла отличаются. К примеру, о раке щитовидной железы говорит формирование «шишки» на шее. Это новообразование не болит, но постоянно растет. «Шишка» появляется в самой железе в передней части шеи, ниже голосового аппарата.

Главный симптом рака пищевода – затрудненное глотание. Медики подчеркнули, что пациенты с этим диагнозом постоянно жалуются на ощущение, будто пища застревает у них в горле, а также груди.