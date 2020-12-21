Медики рассказали, как выявить рак горла на ранней стадии
Как уточнили специалисты, рак горла можно считать общим названием онкологических заболеваний горла. Симптомы видов рака горла отличаются. К примеру, о раке щитовидной железы говорит формирование «шишки» на шее. Это новообразование не болит, но постоянно растет. «Шишка» появляется в самой железе в передней части шеи, ниже голосового аппарата.
Главный симптом рака пищевода – затрудненное глотание. Медики подчеркнули, что пациенты с этим диагнозом постоянно жалуются на ощущение, будто пища застревает у них в горле, а также груди.
Рак трахеи обычно диагностируют у людей старше 60 лет. Врачи перечислили основные его признаки: одышка, кашель с кровью, свистящее дыхание, хриплый голос, а также трудности с глотанием, озноб и частые инфекции грудной клетки. Медики напомнили, что вышеперечисленные симптомы могут говорить и о другой болезни, но при их возникновении нужно обратиться к специалисту.
Напомним, женщины, чаще занимающиеся вагинальным сексом, реже заболевают раком полости рта, утверждают ученые из частного исследовательского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд, США. Это относится как к моногамным, так и к полигамным отношениям, и может быть вызвано приобретенным иммунитетом к вирусу папилломы человека (ВПЧ), передающемуся половым путем - одной из главных причин этого заболевания.
Фото: pexels.com
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