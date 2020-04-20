Мама девочки-«Бэтмена» рассказала, почему восстановление дочери после операции затягивается
Женщина на своей странице в социальной сети Instagram поделилась трогательным видео, на котором Луна делает свои первые, пока еще не совсем уверенные шаги, а ее руки «украшают» странные нарукавники.
Каролина объяснила, что, к сожалению, это вынужденная мера, к которой пришлось прибегнуть, чтобы девочка перестала трогать свое личико. По ее словам, делать это категорически запрещено, так как из-за этого затягивается процесс восстановления после очередной операции. Однако нарукавники и даже специальные рукавички на руки не очень эффективны: стоит только на минуту отвлечься, и сообразительная Луна быстро от них избавляется. Женщина обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать еще какие-нибудь лайфхаки, которые помогут ей справиться с неожиданной проблемой.
Напомним, что Луну прозвали девочкой-«Бэтменом» из-за того, что на свет она появилась с гигантским родимым пятном, по форме напоминающим маску одноименного героя комиксов. Маме малышки пришлось обратиться за помощью к российским врачам, после того как схема лечения, предложенная американскими специалистами, была признана слишком опасной. Наши медики уже удалили девочке невус с носа, лба и под глазами. О процессе выздоровления Луны Каролина регулярно рассказывает в своем блоге. Сейчас они находятся в России, так как из-за введения карантина не смогли вернуться в США.
Фото: Instagram
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