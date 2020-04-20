Мама девочки-«Бэтмена» рассказала, почему восстановление дочери после операции затягивается

Женщина на своей странице в социальной сети Instagram поделилась трогательным видео, на котором Луна делает свои первые, пока еще не совсем уверенные шаги, а ее руки «украшают» странные нарукавники.

Каролина объяснила, что, к сожалению, это вынужденная мера, к которой пришлось прибегнуть, чтобы девочка перестала трогать свое личико. По ее словам, делать это категорически запрещено, так как из-за этого затягивается процесс восстановления после очередной операции. Однако нарукавники и даже специальные рукавички на руки не очень эффективны: стоит только на минуту отвлечься, и сообразительная Луна быстро от них избавляется. Женщина обратилась к подписчикам с просьбой посоветовать еще какие-нибудь лайфхаки, которые помогут ей справиться с неожиданной проблемой.