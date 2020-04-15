Доктор Комаровский рассказал, у кого меньше шансов заразиться коронавирусом
На своем YouTube-канале эксперт поведал, что у многих, зараженных коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, и они, не зная об этом, могут контактировать со множеством людей. Однако если у человека крепкая местная иммунная система, у него есть шанс не заболеть.
«Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое явление — местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. То есть на поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь», – пояснил Комаровский на своем канале.
По его словам, в выделяемой слизи содержатся секреторные иммуноглобулины, которые препятствуют проникновению вируса в организм. О том, насколько силен ваш местный иммунитет, косвенно свидетельствует, насколько часто вы болеете ОРВИ и ОРЗ. Чтобы поддержать его, Комаровский рекомендовал правильно питаться, при необходимости принимать витамины. Также врач напомнил о важности соблюдения правил гигиены и не забывать об осторожности. Важно придерживаться правил самоизоляции, потому что спрогнозировать то, сколько человек способен заразить один заболевший, очень сложно – все зависит от слишком многих факторов: влажности, погодных условий, температуры и размера помещения. Так что даже людям с крепким местным иммунитетом лучше беречь себя.
Фото: freepik
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