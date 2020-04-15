Доктор Комаровский рассказал, у кого меньше шансов заразиться коронавирусом

На своем YouTube-канале эксперт поведал, что у многих, зараженных коронавирусом, болезнь протекает бессимптомно, и они, не зная об этом, могут контактировать со множеством людей. Однако если у человека крепкая местная иммунная система, у него есть шанс не заболеть.

«Огромное количество людей тесно контактирует с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но не заболевает. Есть такое явление — местный иммунитет. Это защитные свойства слизистых оболочек. То есть на поверхности слизистых оболочек носа, носоглотки, гортани, бронхов, выделяется слизь», – пояснил Комаровский на своем канале.